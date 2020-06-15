Çevre Bakanlığı ekipleri çamur ve çöple kaplanan Haliç için devrede: Sudan numuneler alındı

Haliç'te daha önceden çalışmaların olduğunu ve bunu yeterli bulmadığını karşılaştığı görüntüye üzüldüğünü söyleyen Ahmet Eren Gencer, “Burada baya bir çalışma oldu. Temizlendikten sonra böyle bir görüntü ciddi anlamda hoş karşılanmayacak bir şey. Yıllar önceki görüntüyü anımsattı. Biz o zamanlar camlarımızı bile açamıyorduk” diye konuştu.