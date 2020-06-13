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Ekonomi Bakan Kurum Haliçteki görüntüler içimizi sızlatıyor, İBB yardım isterse destek veririz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor, İBB yardım isterse destek veririz

Bakan Kurum: Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor, İBB yardım isterse destek veririz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz" dedi. Bakan Kurum, "Haliç'i de Riva'yı kaderine terk etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü.
Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda yapılacaklara ilişkin açıklamalarda bulunurken Haliç'le ilgili de konuştu.

"Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" diyen Kurum, "Cumhurbaşkanımız Haliç'i gezilir, yürünebilir ve oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı. Kirliliğin sebeplerini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yatırımları yapması gerekiyor. Bakanlık olarak her türlü işbirliğine hazırız. Belediyemiz bu noktada yatırım yapmama sürecine girerse Haliç'i kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için seferber oluruz. İBB yardım isterse destek veririz" ifadelerini kullandı.

'Ayder'imize yakışan altyapıyı kavuşturacağız'

Kurum Ayder Yaylası'ndaki çalışmaların ilk etabının Haziran sonunda biteceğini belirterek "Ayder'in içinden geçen yolda bütün kaldırımları, aydınlatmaların, kanalizasyonların tamamını yeniliyoruz. İlk etap Haziran sonunda bitiyor. Bu proje kapsamında korkuluktan kaldırımına yenileyeceğiz, Ayder'imize yakışan altyapıyı kavuşturacağız. Yürüyüş yolu, teraslarımıza vatandaşlarımız gelip doğal güzellikleri hissedecekler" diye konuştu.

Bölgeye termal otel yapılacağını söyleyen Kurum şöyle devam etti:

"Otopark problemini çözmek amacıyla Ayder'in girişine 1750 araçlık kapalı otopark inşa ediyoruz. Gelen ziyaretçiler araçlarını bırakıp, ring seferleriyle işletmelerden faydalanabilecek. Bu projenin ihalesi yapıldı, önümüzdeki yıl tamamlanacak. Rize merkezindeki belediye bloklarındaki dönüşüme başlamış olacağız. Esnafın talebi Eylül ayında dönüşümün başlamasını istiyorlar. Toplam yatırım bedeli 900 milyon lira olacak."Türkiye'nin her yerinde dönüşüm" dedik. Vatandaşımızla bu dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."

'25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan Haliç 10 ayda çamura terk edildi'
GÜNDEM
'25 yıl İstanbul'un göz bebeği gibi bakılan Haliç 10 ayda çamura terk edildi'

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
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Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da adlandırılan Haliç, temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılamaz hale geldi. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözlenirken, yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu.


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