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Gündem İBBnin Haliçteki alg açıklamasından balık ölümü çıktı uzmanlar uyarıyor Haliç ölüyor
İSTANBUL

İBB'nin Haliç'teki alg açıklamasından balık ölümü çıktı uzmanlar uyarıyor: Haliç ölüyor

İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç’in son günlerde çamurla kaplanması ve renginin değişmesi “eski günlere geri mi dönülüyor” tartışmalarını beraberinde getirdi. İBB ise konuyla ilgili 'algı' yapıldığını savunarak komik bir açıklamada bulundu. Haliç’in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar durumun tam tersini savunuyor. 14 yıldır algler üzerine çalışmalarda bulunan Araştırma Görevlisi Hatice Esra Akgül, "Algler, ötrofikasyon yapan organizmalar. Kirlilikten dolayı suda azot ve fosfor miktarı arttığında algler de çok hızlı çoğalırlar, oksijen azalır ve balık ölümleri gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Merve Yaz Yeni Şafak
Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü.
Haliç'in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden adeta siyaha bürünmesi ve yeniden kokmaya başlaması, “Eski günlere geri mi dönülüyor?” sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada da gündem olan ve tepki toplayan Haliç’in çamur deryası görüntüleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden komik bir açıklama geldi.

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
OYNAT 01:00
Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da adlandırılan Haliç, temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılamaz hale geldi. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözlenirken, yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu.

Twitter'dan açıklama yaptılar

Suyun renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu belirten yetkililer, İBB’nin Twitter hesabından “Alg değil algı” başlığıyla bir yazı paylaşarak, “Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. Bu sebeple karbondioksit, güneş ışığı ve belirli minerallere (nitrat, fosfat, kalsiyum, silikat, demir vb.) ihtiyaç duyarlar. Normalde suda çözünmüş karbondioksit belirli oranlarda bulunur.

Bakan Kurum: Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor, İBB yardım isterse destek veririz
EKONOMİ
Bakan Kurum: Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor, İBB yardım isterse destek veririz
  • Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir” ifadelerini kullandı.

Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu
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Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.
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Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı. 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile adeta tabiat parkını andırıyordu.
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Yüzlerce ördeğin yüzdüğü haliç temizleme çalışmaları ile mavi rengine kavuşmuştu. İBB ekiplerinin temizleme çalışmalarının yeterince yapmamasından dolayı haliç yeniden çamura büründü.
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Havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi. Haliç'te ilerleyen tekneler tabandaki çamur tabakasını da kaldırarak arkasında çirkin bir görüntü oluşmasına neden oldu.
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Bir zamanlar temizlenen Haliç'in içler acısı durumunu görenlerin yüreğini sızlattı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile sahillere gelen vatandaşlardan bazıları çöplerini Haliç'e attı.
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Bu nedenle haliç yüzeyinde yer yer çöp birikintileri oluştu. Haliç çevresinde gezinenlerin sayısı ise gün geçtikçe kirlilik ve kokudan dolayı azalıyor. Vatandaşlar ise duruma üzüldüklerini ifade ederek yetkililerin duruma el atmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.
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2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker, “Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Bugün de böyle olmuş koşuya geldiğimde fark ettim. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Her zaman temiz olmasını isterim. Yetkililerden önlem almasını istiyorum. Yıllar önce çok kötüydü biz camları açamazdık” şeklinde konuştu.
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Yıllar önce Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmadığını ifade eden Koray Bige, “İç açıcı bir görüntü değil. Sahili üzerinde piknik ve yürüyüş yaptığımız yerler temiz gözüküyor ama deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bana yıllar önceki Haliç'i nispeten de olsa anımsattı” ifadelerini kullandı.
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Haliç'te daha önceden çalışmaların olduğunu ve bunu yeterli bulmadığını karşılaştığı görüntüye üzüldüğünü söyleyen Ahmet Eren Gencer, “Burada baya bir çalışma oldu. Temizlendikten sonra böyle bir görüntü ciddi anlamda hoş karşılanmayacak bir şey. Yıllar önceki görüntüyü anımsattı. Biz o zamanlar camlarımızı bile açamıyorduk” diye konuştu.
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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılmıyor. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor. Haliç'in yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.

Ekosisteme büyük zarar verir


Ancak uzmanlara göre, alg patlamasının sebebi suda artan azot ve fosfor miktarından kaynaklanıyor. Kirlilik nedeniyle artan bu miktar sudaki oksijeni azaltıyor. Dolayısıyla sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yaşayan kuş, balık ve diğer canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden oluyor.

Alg patlaması neden olur?

  • Algler sulak alanlarda ötrofikasyon yapan organizmalardır. Göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg varlığı aşırı şekilde çoğalır. Bu durum sudaki çözülmüş oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su ekosisteminin ölümüne neden olabilir. Ötrofikasyon sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yaşayan kuş, balık ve diğer canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden olabilir.

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