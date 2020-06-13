İBB'nin Haliç'teki alg açıklamasından balık ölümü çıktı uzmanlar uyarıyor: Haliç ölüyor
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç’in son günlerde çamurla kaplanması ve renginin değişmesi “eski günlere geri mi dönülüyor” tartışmalarını beraberinde getirdi. İBB ise konuyla ilgili 'algı' yapıldığını savunarak komik bir açıklamada bulundu. Haliç’in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar durumun tam tersini savunuyor. 14 yıldır algler üzerine çalışmalarda bulunan Araştırma Görevlisi Hatice Esra Akgül, "Algler, ötrofikasyon yapan organizmalar. Kirlilikten dolayı suda azot ve fosfor miktarı arttığında algler de çok hızlı çoğalırlar, oksijen azalır ve balık ölümleri gerçekleşir" ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden adeta siyaha bürünmesi ve yeniden kokmaya başlaması, “Eski günlere geri mi dönülüyor?” sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyada da gündem olan ve tepki toplayan Haliç’in çamur deryası görüntüleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden komik bir açıklama geldi.
Suyun renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu belirten yetkililer, İBB’nin Twitter hesabından “Alg değil algı” başlığıyla bir yazı paylaşarak, “Fitoplanktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. Bu sebeple karbondioksit, güneş ışığı ve belirli minerallere (nitrat, fosfat, kalsiyum, silikat, demir vb.) ihtiyaç duyarlar. Normalde suda çözünmüş karbondioksit belirli oranlarda bulunur.
Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak 'alg patlaması' dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir” ifadelerini kullandı.
Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir. pic.twitter.com/qzfbjvkd42
Ancak uzmanlara göre, alg patlamasının sebebi suda artan azot ve fosfor miktarından kaynaklanıyor. Kirlilik nedeniyle artan bu miktar sudaki oksijeni azaltıyor. Dolayısıyla sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yaşayan kuş, balık ve diğer canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden oluyor.
REKLAM
Alg patlaması neden olur?
Algler sulak alanlarda ötrofikasyon yapan organizmalardır. Göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton ve alg varlığı aşırı şekilde çoğalır. Bu durum sudaki çözülmüş oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su ekosisteminin ölümüne neden olabilir. Ötrofikasyon sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yaşayan kuş, balık ve diğer canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden olabilir.