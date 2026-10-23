Eyüpsultan'da kolonlardan gelen ses korkuttu, vatandaşlar apar topar tahliye edildi: Beş katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da park halindeki araçta öldürülmüştü: Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Kağıthane'de park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eser Aktaş’ın (44), taksi şoförü olduğu ve eski eşi adına kayıtlı aracın şoför koltuğunda vurulduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ilk beyanlarına göre, yaya olarak gelen saldırgan, Aktaş’a ateş ettikten sonra motosiklete binerek kaçtı. Motosiklet terk edilmiş halde bulunurken, şase numarası sorgulamasında, aracın Küçükçekmece’den çalıntı olduğu belirlendi. Motosikletin yakınındaki çalılık alanda ise saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.