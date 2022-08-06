Haliç'e akan Alibeyköy Deresi çöplüğe döndü: Binlerce balık öldü

İstanbul’da, Eyüpsultan’dan geçerek Haliç’e akan Alibeyköy Deresi’nde binlerce ölü balık su yüzeyine vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine derede inceleme başlatıldı. İSKİ ekipleri uzun zamandır temizlenmediği öğrenilen dereden numuneler aldı.

PH değeri ölçülen sudan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

“BİNLERCE BALIK ÖLDÜ"

Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm." dedi.

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"ESKİSİ GİBİ DERE ISLAH ÇALIŞMASI YAPILMIYOR"

Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık." diye konuştu. Hanife Yılmaz ise "Bir ilaç dökülmüş buraya. Balıklar dün yüzüyordu, buraya ilaç mı attılar? Yazık günah." dedi.

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