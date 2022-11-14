Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'dan muhalefete çağrı: HDP ile de görüşüp ortak hareket etmeleri şart

Altılı Masa, ikinci turdaki ikinci toplantısını yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından bugün gerçekleştiriyor.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugün 8’inci kez bir araya gelecek olan Altılı Masa’nın AK Parti’nin Meclis’e getireceği Anayasa değişikliği teklifine ilişkin nasıl bir yol izleyecekleri konusunda karar vermeleri gerektiğini ifade etti. Tezkan, "Altılı Masa'nın HDP’yle de görüşüp ortak hareket etmeleri şart" ifadesini kullandı.

"HDP İLE ORTAK HAREKET ETMELERİ ŞART"

AK Parti’nin Anayasa değişikliği konusundaki planını iyi anlattığını söyleyen Tezkan, "Bugün muhalefetin nasıl bir yol izleyecekleri konusunda karar alması gerekiyor. HDP’yle de görüşüp ortak hareket etmeleri şart. Zor karar biliyorum ama almak zorundalar. Nasıl davranacağına her parti kendi başına karar versin derlerse… Beştepe zil takıp oynar…" dedi.

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