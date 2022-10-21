Altılı masanın ortaklarından CHP, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin temsilcileri TV5 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör yandaşlarının 'kimyasal silah' iftirasına destek veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Doğru mu, değil mi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yapacak." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BİZE 'BUNLAR PKK SAVUNUCUSU' DİYOR"

Tanrıkulu'nun sözlerine sinirlenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sezgin Bey hukukçu olabilirsin, insan hakları savunucusu olabilirsin ama altılı masadaki bir partinin milletvekilisin. Böyle bir iddiayı sorduğunuzda insanlar da haklı olarak bize 'Bunlarla mı birlikte yürüyorsunuz? Bunlar PKK savunucusu.' diyor. Biz PKK'yı lanetleyenlerdeniz. Bizi niye töhmet altında tutuyorsunuz. Hala sözlerini savunuyorsun. İnsan hakları adına sordum diyorsun." dedi.

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OYNAT 02:14 ​Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem Terör yandaşlarının 'kimyasal silah' iftirasına destek veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. Tanrıkulu'nun sözlerinin arkasında olduğunu söylemesi üzerine sinirlenen Enginyurt, 'İnsanlar haklı olarak bize 'Bunlarla mı birlikte yürüyorsunuz? Bunlar PKK savunucusu.' diyor. Türk ordusunu töhmet altında bırakamazsın. Buna müsaade etmem.' dedi. Tanrıkulu, gelen tepki üzerine canlı yayını terk etti.





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"BUNA MÜSAADE ETMEM"

Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK'ya, teröre karşı mücadele verdiğini ve bunu sonuna kadar desteklediklerini belirten Enginyurt, "Dolayısıyla sen çıkıp 'PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldı' diyorsun. Varsa belgesi o belgeyi ortaya koymakla mükellefsin. Hukukçusun hukukçu. İddia sahibi ispatla mükelleftir. 'TSK kimyasal silah kullandı' diyorsan 'Soru sordum ve cevap aldım' diyemezsin. Bunu belgeleyeceksin. Türk ordusunu töhmet altında bırakamazsın. Buna müsaade etmem. Biz Millet İttifakı'nın mensuplarıyız. Dolayısıyla sizin böyle bir tavırla, bu milleti bölecek bir davranışa gitmenize müsaade etmeyiz." diye konuştu.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Tanrıkulu, gelen tepki üzerine canlı yayını terk etti.

GÜNDEM Terör yandaşlarının kimyasal silah iddiaları Sezgin Tanrıkulu'nu harekete geçirdi: Meclis'e soru önergesi verecek