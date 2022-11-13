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POLİTİKA

İyi Parti'li Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz

Seçime 7 ay gibi bir süre kalmasına rağmen altılı masada adaylık krizi çığ gibi büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istemediklerini kapalı kapılar ardında söyleyen İyi Parti cephesi, bu tutumlarını artık alenen ifade etmeye başladı. Son olarak İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi. Ağıralioğlu, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz
Yavuz Ağıralioğlu

Türkiye, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere adım adım ilerlerken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusuna halen yanıt bulunamadı.

Adaylık için ısrar eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa ortağı İyi Parti'den destek görmemesi kulislerde sıkça gündeme geliyordu. Ancak son yaşanan gelişmeyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığının istenmediği alenen açıklandı.

'Kazanamamasından endişe duyuyoruz'

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduklarını ifade etti.

'Sağ seçmen camide bile safın soluna durmaz'

"Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz" diyen Yavuz Ağıralioğlu, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

'Mansur Bey önde görülüyor'

Anketlerde Mansur Yavaş'ın adının ön plana çıktığını söyleyen Ağıralioğlu, "CHP'nin Genel Başkanı adaylık iradesi taşıyor. Biz bu iradeye nezaketsizlik yapamayız. Belediye başkanlarından anketlerde önde çıkanlar var. Mansur Bey önde görülüyor. Türkiye'de manipülatif olmayan anketlerde tüm sonuçlar aynıdır. Mansur Bey, daha avantajlı ve önde görülüyor" dedi.

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