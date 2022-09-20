Haluk Pekşen'in kızı açıklama yaptı: Ölümünün aşı ile hiçbir ilgisi yok

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen önceki gün toprağa verilirken, Ezgi Pekşen babasının ölümüyle COVID-19 aşısının ilişkilendirilmesine karşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Babası Pekşen’i 15 Ağustos’ta Yemek yerken rahatsızlanması üzerine Bodrum’da özel bir hastanenin acil servisine götürdüklerini belirten Ezgi Pekşen, süreci şöyle anlattı:

"KORONA VEYA ZATÜRRE DEĞİL"

“Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne COVID ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir. (Acil serviste) Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını ifade etti. Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, EKG’si de normal çıktı. Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın acısı tüm gece devam etti ve sabah yeniden ‘Beni hastaneye götürün’ dedi. Doktorlar yine her şeyin normal olduğunu belirtseler de babam hastaneye yatmak istedi. O gece tansiyonu yükselip alçalmaya ve ateşi çıkmaya başladı.

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GÜNDEM CHP'li eski vekil Haluk Pekşen hayatını kaybetti

"TÜM DOKTORLARA SÖYLEDİ"

Çarşamba günü (17 Ağustos) vücutta enfeksiyon oluşmuştu. Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona gastrolog’du. COVID, zatürre başlangıcı vs. türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar. Babam belki anlayan çıkar diye, odaya gelen tüm doktorlara, ‘Göğsümde yanma var, yatınca artıyor, yemek yeyince artıyor. Reflüm var, ondan olabilir mi?’ diye anlattı. Ama ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye babama dert yanan o kişilerin aklına, ‘Size bir endoskopi yapalım’ demek gelmedi.

"ANKARA’DA ANLAŞILDI"

Bir süre sonra ‘İyileştin’ diye taburcu ettikleri babam, daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun 32’nci santimetresinde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular. Babam da Balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu (ilk hastanede) ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.

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"AŞI İLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi, ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. Anjiyo yerine ‘Endoskopi yapalım’ deseler şu an Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı. Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur.”

Konuyla ilgili Bodrum Acıbadem Hastanesi de açıklama yaparak, iddialara ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum. Kıymetli babam Haluk Pekşen ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirmiştir. REKLAM September 19, 2022