CHP'li eski vekil Haluk Pekşen hayatını kaybetti

Fuarlara katılarak zamanla yurt dışına da açıldıklarını belirten Albayrak, \"Avrupa'nın tamamına yakınına üretim sağlıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İsviçre ve Fransa olmak üzere birçok ülkeden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Toplamda 60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ama sürekli olarak çalıştığımız 35 ülke var. Almanya ve İngiltere'de de bayilerimiz var.\" diye konuştu.