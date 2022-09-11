Trabzon'da 'turizm göçü' ile 1 milyar dolar gelir

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, yaz sezonu hareketliliği sürüyor. Günlük sayısı 30'a çıkarılan 'charter' uçak seferleri ile birlikte hava yoluyla kente gelen turist sayısı, 600 bine ulaştı. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan kentte turizm geliri 1 milyar dolar oldu. Otel, pansiyon, araç kiralama ve tur acentelerinin tam kapasite hizmet sunduğu kentte, turizm hareketliliğinin sürmesi bekleniyor.

'ZİRVE YAPTIĞIMIZ BİR SENE OLDU'

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında rekor kırdıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bu sene, Trabzon senesi. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile şehir, geçtiğimiz nisan ayından itibaren çok büyük bir hareketlilik yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Akabinde turizm sezonu ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi sayımız rekor kırdı. Şu ana kadar doğrudan uçuşta 300 binin üzerinde yabancı turist geldi. İç hatlarla beraber değerlendirdiğimizde bunun 600 bin kişiyi şu an itibarıyla geçtiğini düşünüyoruz. Bu sayının sezon sonuna kadar 700 binleri aşmasını bekliyoruz. Bu Trabzon için hakikaten çok memnuniyet verici bir durumdur. Çünkü Trabzon ekonomisi hatırı sayılır bir zamandan bu tarafa turizmden epey olumlu olarak yararlanıyordu. Bu sene de bu manada ekonomik anlamda adeta zirve yaptığımız bir sene oldu. Bundan da son derece memnunuz" dedi.

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'KATKI 1 MİLYAR DOLAR’

Turizmin 'bacasız sanayi' olduğunu hatırlatan Zorluoğlu, "Bu sene gerçekten Trabzon merkezi de birçok turizm destinasyonu da çok yoğundu. Ancak çok şükür, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gerek ulaşım anlamında, gerek meydanların alanlarının yeterliliği anlamında, gerek asayiş anlamında hakikaten sorunsuz bir turizm sezonunu yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. İnşallah gerek yurt içinden gerek yurt dışından önümüzdeki yıllarda daha da fazla turistin gelmesini hedefliyoruz. Bizim hesaplarımıza göre, bu turizm sezonunda yaklaşık yabancı turistlerin şehrimize ekonomik olarak katkısının 1 milyar dolar civarında olduğunu düşünüyoruz. Hesaplarımız o şekilde. Dolayısıyla adeta 'bacasız fabrika' diye tabir edilen turizmin, Trabzon'a böyle büyük bir katkısı da oldu" diye konuştu.

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'TURİZM SEZONU HAREKETLİ GEÇTİ'

Kentte turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirten esnaf Ahmet Tosun ise "Arapların Trabzon'u tercih ettiklerini biliyorduk. Ama bu yıl beklediğimizden daha fazla Arap yoğunluğu oldu. Çok fazla alışveriş yapıyorlar. Pandemi döneminden sonra esnaf olarak nasıl toparlanacağımızı kara kara düşünüyorduk. Fakat çok şükür, turizm sezonu hareketli geçti. Çok memnunuz." dedi.

Esnaf Nail Sağır da şunları söyledi: "Bu yıl, sezon çok mükemmel geçti. Beklentimizin üzerindeydi. Garsonlar, işverenler herkes çok para kazandı. Çok güzeldi. Umarım gelecek sezonlarda da böyle olur."

HAYAT Trabzon’da kuraklığa karşı 18 yapay gölet

FOTOĞRAF 13 Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cemsan Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret Şirketi, gelecek kış mevsiminde doğal gaz sıkıntısı yaşanması beklenen Avrupa ülkelerinden gelen elektrikli ısıtıcı taleplerini karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, babası tarafından 1980'de kurulan işletmenin 6 yıl sonra şirket haline dönüştüğünü söyledi. Albayrak, ilk olarak elektrikli su ısıtıcıları üretimi yaptıklarını, 2000 yılından itibaren elektrikli karbon infrared ısıtıcıların üretimine başladıklarını dile getirdi. Kardeşleriyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında bayilikler açarak Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Albayrak, \"Piyasadaki arz ve talepten doğan elektrikli ısıtıcılara olan ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Trabzon'da elektrikli ısıtıcı üretimi yapan tek firmayız.\" dedi.<br><br> Fuarlara katılarak zamanla yurt dışına da açıldıklarını belirten Albayrak, \"Avrupa'nın tamamına yakınına üretim sağlıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İsviçre ve Fransa olmak üzere birçok ülkeden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Toplamda 60'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz ama sürekli olarak çalıştığımız 35 ülke var. Almanya ve İngiltere'de de bayilerimiz var.\" diye konuştu. Son zamanlarda doğal gaz sıkıntısı nedeniyle en fazla talebin Almanya'dan geldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:<br><br> \"Avrupa ülkelerinde enerji krizinin uzun süreceği düşünülüyor. Almanya, İsviçre, Hollanda ve Fransa'da ön hazırlık yapıyor. Bu ülkelerden ön siparişler veriyorlar. Bu talepler de bizim üretimimizi ciddi anlamda artırdı. Geçtiğimiz yıla oranla ürün taleplerinde yüzde 90'a yakın bir artış var. Bildiğiniz gibi Rus gazına en fazla bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Almanya'dan çok fazla sipariş alıyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl verilen siparişlerin tamamı yurt dışınadır. Şu anda siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Fabrikamız tam kapasite çalışıyor.\" Albayrak, Avrupa'da beklenen doğal gaz sıkıntısını göz önünde bulundurduklarını ve hazırlıklarını buna göre yaptıklarını vurgulayarak, \"Ham madde bağlantılarımızı yaptık, zaten ürünlerimizin parçalarını biz ürettiğimiz için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şu an yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bayilerimize de ciddi bir talep var. Normal standartlarda günde 300 elektrikli ısıtıcı üretimi yaparken, bu yoğun günlerde kapasitemizi günlük 700'e kadar çıkartarak siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz.\" ifadelerini kullandı. Kışın gelmesiyle Avrupa'da sıcak su ihtiyaçlarının da artacağına dikkati çeken Albayrak, su ısıtıcı siparişlerinin de yüzde 40 arttığını dile getirdi. Kara kışa hazırlanan Almanlar çareyi Trabzon'da buldu: Günde 700 adet gidiyor Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa büyük bir enerji sınavı veriyor. Özellikle kışın Almanya ve Fransa gibi ülkelerde doğal gaz sıkıntısı çekileceği düşünülüyor. Gaz sıkıntısı çeken halkın protestolar devam ederken, Almanlar çareyi Trabzon'da buldu. Elektrikli ısıtıcı imal eden firma, özellikle Avrupa ülkelerinden gelen siparişlerin artması nedeniyle günlük 300 olan üretimini 700 ısıtıcıya kadar çıkardı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Albayrak, son zamanlarda en fazla talebin Almanya'dan geldiğini belirtere "Avrupa ülkelerinde enerji krizinin uzun süreceği düşünülüyor. Almanya, İsveç, Hollanda ve Fransa'da ön hazırlık yapılıyor. Bu ülkelerden ön siparişler veriyorlar" dedi.



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