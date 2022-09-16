Özgün CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
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CHP eski milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti

25-26. Dönem CHP Trabzon eski Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi. CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, geçen ay zatürre teşhisi ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Pekşen kimdir, nereli kaç yaşındaydı?
Haluk Pekşen kimdir?

CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, yaşamını yitirdi. Peki Haluk Pekşen kimdir, kaç yaşındaydı? Haluk Pekşen nerelidir?

Haluk Pekşen kimdir?

1961 yılında Trabzon’un Yomra ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Yomra’da, Lise öğrenimini Ankara Başkent Lisesi’nde Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

1987 Yılında Avukatlığa başlayan Haluk Pekşen, SODEP ile başladığı siyasal yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi ile devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1992 yılında açılışı sonrasında Trabzon’da yapılan ilk MYK toplantısında alınan kararı ile açılış konuşması Haluk Pekşen tarafından yapıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları DİSK’in yeniden yetki kazanmasında Avukat olarak görev yaptı. 120’nin üzerinde Sivil toplum örgütü ve Derneğin kurucusu ya da üyesi olan Pekşen, 2006 -2009 yılları arasında % 96.4’lük bir iş başarısıyla,Türkiye Kızılay Derneği Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü.

Kulüpler Birliği Hukuk Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği danışmanlığı, Doğu ve güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkan Vekilliği, Türkiye İhracatçılar Birliği kurucusu ve Başkan Vekilliği, Tur Operatörleri Derneği Genel Sekreterliği ile Değerler ve Dayanışma Derneği Başkanlığını da yapan Pekşen çok sayıda sivil toplum faaliyetinde aktif olarak görev aldı.

Çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası basın ve yayın kuruluşunda söyleşi ve makalesi yayınlandı.

1997 yılında KEİPA tarafından kabul edilen ve halen inşası devam eden “İpekyolu Demiryolu Projesi” nin fikir sahibi, Avrupa Sivil Havacılık Güvenliği, Uluslararası Yardım Kuruluşları Konvansiyonu, Avrupa Seyrüsefer teşkilatı (Eurocontrol) Müellifliği de yaptı.

Türkiye’nin ilk, “İç hatlar uçuş lisanslı havayolu şirketi”nin kurucusu olan Pekşen, Halen uçmakta olan çok sayıda havayolu, yolcu, kargo ve yer hizmeti şirketinin kurucusu ve danışmanı olarak görev yaptı.

2000 yılı Beş Yıllık Kalkınma Plan çalışmalarında, AB ile ilişkiler Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı, 2001 Ekonomik krizi sonrasında ise “Güçlü Ekonomiye Geçiş” çalışmalarında görev aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Pekşen, İngilizce bilmekteydi.
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