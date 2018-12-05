Gündem Hastaneye götürdüğü annesi kazada hayatını kaybetti
ZONGULDAK

Zonguldak'ta hastaneye giderken trafik kazası geçiren Elvan Pekmezci hayatını kaybetti

Hastaneye götürdüğü annesi kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 20 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Şenol Pekmezci yaralandı, hastaneye götürdüğü 65 yaşındaki annesi Elvan Pekmezci ise hayatını kaybetti. Kaza haberini alıp olay yerine gelen kişi annesinin hayatını kaybettiğini öğrenince göz yaşlarına hakim olamadı.

DHA
Abisiyle annesinin kaza haberini alıp olay yerine gelen Şener Pekmezci göz yaşlarına hakim olamadı.
Abisiyle annesinin kaza haberini alıp olay yerine gelen Şener Pekmezci göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde, Gökgöl Tüneli çıkışında meydana geldi. Rahatsız olan annesini hastaneye götüren Şenol Pekmezci yönetimindeki 48 KL 626 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçan otomobil kullanılamaz hale geldi.

  • Dere yatağına inen ekipler, Elvan Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkarılan Şenol Pekmezci, halata bağlanan sedye ile yukarı çekildi. Şenol Pekmezci, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elvan Pekmezci'nin cansız bedeni de aynı yöntemle yukarı çekilerek hastanenin morguna götürüldü.

Göz yaşlarına hakim olamadı

Bir süre sonra kaza yerine gelen Şener Pekmezci, annesinin öldüğünü, kardeşinin ise yaralandığını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Şener Pekmezci'yi polis ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Dereye uçan araç da çekici yardımıyla kaldırılırken, yol kenarında bariyerlerin olmaması dikkat çekti.

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