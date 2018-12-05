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İzmir yerel haber... ​Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 36 yaralı

Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 36 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 36 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

IHA
Kazada servis otobüsünün ters döndüğü görüldü.
Kazada servis otobüsünün ters döndüğü görüldü.

İzmir'in Bergama ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, bir otomobille çarpışması sonucu bariyerlere çarparak yan yatıp takla attı. Kazada 36 kişi yaralandı.

Kaza, Bergama ilçesinin Zeytindağ Mahallesi Çandarlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa’daki bir fabrikadan çalışan işçiler, sabah saatlerinde Bergama’dan 35 S 01216 plakalı servis otobüsüne bindi. İddialara göre, Bergama-Aliağa yönüne seyir halinde olan otobüs, tali yoldan ana yola çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada otobüs, çarpmanın etkisiyle önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yatıp takla attı.

Can pazarı yaşandı

Savaş alanına dönen bölgede adeta can pazarı yaşandı. Hemen bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 36 işçi yaralanarak Aliağa, Bergama’daki devlet hastanelerine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden işçinin bulunduğu, diğer işçilerin ise bir çoğunun şans eseri hafif yaralandığı belirtildi.

Bazı işçilerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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