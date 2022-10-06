Hatay Valiliği'nden tekerlekleri patlayan uçakla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın inişi sırasında lastiğinin patlayıp alev alması nedeniyle uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesinin planlandığı bu nedenle Hatay Havalimanı pistinin 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02:50 sıralarında İstanbul’dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçağın saat 03:11’de Hatay Havalimanındaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev aldığı belirtildi.





Açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000b metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir.

Akabinde Arff Birimi soğutma işlemini belli bir süre devam etmiş olup, şuan uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir.

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