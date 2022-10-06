Ekonomi İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiği patladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiği patladı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiği patladı
THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı

105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı.

Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır.

Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İniş sırasında THY uçağının lastiği patladı: Yolcular tahliye edildi
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İniş sırasında THY uçağının lastiği patladı: Yolcular tahliye edildi
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı?na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular uçaktan tahliye edildi.


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