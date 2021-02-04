Hatay'da kahreden kaza: 19 yaşındaki Gamze motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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Kenti savaş alanına çevirdiler: 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçirildi

Şanlıurfa'da kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli iki aile, 2 gün içerisinde 3 kez kavga etti. Kenti savaş alanına çeviren iki aileden 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ise 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçirildi. 10 kişinin yaralandığı kavgaların ardından gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulaması tamamlanan şüphelilerden 32'si ise serbest bırakıldı.