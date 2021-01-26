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SAKARYA

Sakarya'da feci kaza: Asfalt kamyonunun kağıt gibi ezdiği lüks otomobilden cansız bedeni çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan asfalt yüklü kamyon, iki aracın üzerine devrildi. Adeta dehşet saçan kamyonun altında kalarak kağıt gibi ezilen lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kontrolden çıkan kamyon kamyon iki otomobilin üzerine devrildi.
Kontrolden çıkan kamyon kamyon iki otomobilin üzerine devrildi.

Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi polis kontrol noktası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cemal S. idaresindeki 34 VE 7318 plakalı özel bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon, rampadan indiği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, karşı şeritten gelen Hakan Altun (30) idaresindeki 06 EMK 60 plakalı Volkswagen marka lüks otomobil ile Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı Seat marka otomobilin üzerine devrildi.

AA

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalan iki araç da kullanılamaz hale geldi.

  • Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada adeta kağıt gibi ezilen lüks otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AA

  • Sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araçta bulunan Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal S. yaralandı. Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

AA

Kazanın meydana geldiği bölgede serası olan Semih isimli vatandaş, “Burada sürekli kaza oluyor. Neredeyse 4’üncü kaza. Yukarıdan yoldan gelen genelde ağır araçlar kavşağa gelmeden yol benim diyor ve geçmeye uğraşıyor, o esnada toparlayamayınca da direkt bu tarafa geliyor araçlar. Geçtiğimiz zamanda ağır tonajlı bir kamyonun şoförü öldü, o da öyle 20-30 tonluk araçtı. Buradan gelip geçen araçlara çarpıyorlar. Buradaki kamyon altında kalan otomobillerin hiçbir suçu yok. Yukarıdan aşağıya inen kamyon bu. Gürültüye çıktık ve bu feci manzara ile karşılaştık. Yukarıdan inen araçlardan dolayı oluyor bu kazalar genelde. Seyir halindeki otomobillerin üzerine devrildi kamyon. Bir araçta 3 kişi, diğerinde ise 1 kişi vardı. Diğer kırmızı araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti” dedi.

AA

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