Gündem Tarsusta karşı şeride geçen TIR, otomobili biçti Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 yaralı
MERSİN

Son dakika haberleri: Tarsus'taki trafik kazasında 5 kişi öldü

Tarsus’ta karşı şeride geçen TIR, otomobili biçti: Aynı aileden 5 kişi öldü, 2 yaralı

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Haber Merkezi AA
Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi.

AA
Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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