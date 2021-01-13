Gündem Hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyorlar Bu balonlar her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyor
ADANA

Hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyorlar: Bu balonlar her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyor

Türkiye’nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonları, altına takılan radiosonde cihazıyla atmosferin her katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildiriyor. Balonlar, hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyor.

Haber Merkezi İHA
Her gün gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonlarında bulunan tek kullanımlık radiosonde cihazlarına yeryzüne gelişigüzel düşmemesi için paraşüt takılıyor.
Her gün gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonlarında bulunan tek kullanımlık radiosonde cihazlarına yeryzüne gelişigüzel düşmemesi için paraşüt takılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ankara, Isparta, Samsun, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri’deki istasyonlarından günde 18 balon gökyüzüne bırakılarak basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar bilgileri alınıyor.

35 kilometre yüksekliğe kadar çıkıyor

Yer istasyonlarından her gün saat 14.35 ve 02.35’te bırakılan balonlara bağlanan radiosonde cihazı yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar çıkarak, havada kaldığı bir buçuk 2 saat arasında havadaki bilgileri radyo dalgaları aracılığıyla yer istasyonuna iletiyor. Bu sayede günlük ve haftalık hava tahminleri belirlenmiş oluyor. Ayrıca tek kullanımlık radiosonde cihazının yeryüzüne gelişigüzel düşmemesi için de paraşüt takılıyor.

Türkiye'nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyorlar
FOTOĞRAF 9
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Ankara, Isparta, Samsun, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri'deki istasyonlarından günde 18 balon gökyüzüne bırakılarak basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar bilgileri alınıyor.
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Yer istasyonlarından her gün saat 14.35 ve 02.35'te bırakılan balonlara bağlanan radiosonde cihazı yerden 35 kilometre yüksekliğe kadar çıkarak, havada kaldığı bir buçuk - 2 saat arasında havadaki bilgileri radyo dalgaları aracılığıyla yer istasyonuna iletiyor.
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Ayrıca tek kullanımlık radiosonde cihazının yeryüzüne gelişigüzel düşmemesi için de paraşüt takılıyor.
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Ertaç Özal, “Günde 2 defa attığımız balonumuzdan basınç, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve rüzgar şiddeti bilgilerini alıyoruz. Bizimle birlikte Türkiye'de 9 ilimizde bu uçuş eş zamanlı olarak yapılıyor. Aynı anda diğer ülkelerde de bu uçuş yapılıyor. Paylaşılan bu bilgiler bizim her gün hava tahmini yapmak için kullandığımız haritaları çizmemize yarıyor. Bu haritaları çizmek için bilgiler çok önemli. Bu haritalar günde 2 defa güncelleniyor diye konuştu.
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Öte yandan Özal, meteoroloji balonları sayesinde olası afetleri önceden bildiklerini ve uyarı yaptıklarını sözlerine ekledi.
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Türkiye'nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyorlar
Türkiye'nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonları, altına takılan radiosonde cihazıyla atmosferin her katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildiriyor. Balonlar, hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyor.

Bilgiler hava tahmini haritalarını çizmemize yarıyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Ertaç Özal, “Günde 2 defa attığımız balonumuzdan basınç, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve rüzgar şiddeti bilgilerini alıyoruz. Bizimle birlikte Türkiye’de 9 ilimizde bu uçuş eş zamanlı olarak yapılıyor. Aynı anda diğer ülkelerde de bu uçuş yapılıyor. Paylaşılan bu bilgiler bizim her gün hava tahmini yapmak için kullandığımız haritaları çizmemize yarıyor. Bu haritaları çizmek için bilgiler çok önemli. Bu haritalar günde 2 defa güncelleniyor” diye konuştu.

Öte yandan Özal, meteoroloji balonları sayesinde olası afetleri önceden bildiklerini ve uyarı yaptıklarını sözlerine ekledi.

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