Hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyorlar: Bu balonlar her gün 2 defa gökyüzüne bırakılıyor Türkiye’nin 9 ilinden her gün 2 defa gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonları, altına takılan radiosonde cihazıyla atmosferin her katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildiriyor. Balonlar, hava tahmini oluşturulmasında kritik rol oynuyor.

13 Ocak 2021