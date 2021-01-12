Gündem İstanbulda hava durumu Öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul'da hava durumu: Öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

İstanbul'da hava durumu: Öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan tahmin ve değerlendirmelere göre İstanbul'un hava durumu raporunda bugün yağış var. Marmara Bölgesi'nde görülen sağanağın öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, önce Trakya genelinde, öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması bekleniyor.

  • Akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, gece saatlerinden itibaren ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini.

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