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İSTANBUL

İstanbul hava durumu: Yağmurdan sonra kar geliyor

Yağmurdan sonra kar geliyor

İstanbul’da cumartesi gününden bu yana etkili olan yağış, vatandaşı sevindirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul’da 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 15 Ocak Cuma günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da cumartesi gününden bu yana etkili olan yağış, vatandaşı sevindirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul’da 5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 15 Ocak Cuma günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün ve yarın artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor.

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