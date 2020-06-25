Hayata hortumla tutundu: Bodrum katındaki ölümle yaşam arasındaki 13 dakika süren mücadele

Esenyurt’ta önceki gün yaşanan şiddetli yağış sırasında oluşan selde zemin katındaki evinde mahsur kalan ve kendisine uzatılan su hortumuyla nefes alarak hayata tutunan Murat Coşkun, yaşadıklarını anlattı.
PENCERE DEMİRLİKLERİNE TUTUNDUM
Sel suyuyla dolan zemin kattaki evinde yaşam mücadelesi veren Murat Coşkun, yaptığı açıklamada, yağışın ardından sokakta biriken suyun içeriye akacağını düşünerek camı kapatmak için eve girdiğini söyledi. Daha sonra daireye aniden suların girdiğini ifade eden Coşkun, pencerenin dışındaki demirlere tutunduğunu ancak odayı dolduran suyun altında kaldığını anlattı.
ÖLÜMLE HAYAT ARASINDA İNCECİK BİR ÇİZGİ
Komşularının kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini belirten Coşkun, o an yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “Tüm yaşadıklarımın ölümle hayat arasındaki incecik bir çizgi olduğunu gördüm. Ölümün soğukluğunu hissettim. İçilecek suyumuz varmış sözleriyle özetliyorum. Komşular beni kurtarmak için kendilerini feda etti. Kendi evlerine gelen suyu düşünmeyip buraya geldiler. Soğukkanlılığımı yitirmedim ve pencereye yakın durarak doğru karar verdim. Korkuluklara tutundum. Bana uzatılan hortumu bir kurtarıcı ışık huzmesi olarak gördüm. Ben geldim seni kurtardık, diyor gibiydi. 13 dakika suyun altında kaldım. Uzatılan hortumdan nefes aldım. Olayın şokundayım. Akşam görüntüleri gördüm. O dehşetin içinde ben vardım. Rabbim inşallah bir daha yaşatmaz.”
SEL ANİ GELİNCE DIŞARIYA ÇIKAMADI
Murat Coşkun’a hortum uzatarak kurtulmasını sağlayan Abdullah Karçik de evine girdiğini gördüğü Coşkun’un ani gelen selden dolayı çıkamadığını söyledi. Coşkun’un sel bastırınca camı açtığını gördüğünü belirten Karçik, “Kapıyı kırmaya çalıştık ama açamadık. Tüm komşular buraya geldi. Baltayla demir korkuluğu kestik. Hortumu da Murat’a verdik. Nefes alması için hortumun ucunu yukarı tuttuk. Murat da korkulukları tuttu. Bir taraftan da hortumu tutup nefes almaya çalışıyordu. Onun canlı olarak çıkması çok güzel. Hızlı bir karar verdik. Bir insanın canını kurtardığım için çok mutluyum.” diye konuştu.
Evladı için sele kapılmış
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Esenyurt’ta sel baskını sırasında suya kapılan kadını kurtaran Murat Özkan o anları anlattı. Özkan, “İleride AVM ve oraya geldik. İlk sel orada başladı. Orada bir kadın suya kapıldı, iki-üç kişi selden kadını biz aldık. Oradan sonra eve geldik. Burayı da sel basmıştı zaten. Kadının 14 yaşında bir tane kızı varmış, kızı selde kayboldu diye evden çıkmış. Evladının telaşında kendini suya vurdu, ‘Suya girme’ dedik, girdi. O arada sürüklenmeye başladı. İleride duran arabaya çarptı. Kadın kalkmaya çalıştı, birisi elini uzattı kadını tutamadı. Sonra biz de koştuk. İki-üç kişi ancak kadını çıkarabildik. Sel biraz yavaşladıktan sonra biz oradan karımı ve çocuklarımı eve gönderdim, kayınbiraderimin evini su basmıştı” dedi.
Toprak böyle kaydı
- Esenyurt’ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla konteyner araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor
- İSTİNAT DUVARI ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
- Şiddetli yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı. Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Hasar tespit çalışması için araçlar olay yerinde bekletiliyor.
Son nefesine kadar
Bursa’daki selde annesi, eşi ve kızıyla hayatını kaybeden Ahmet Bilen’in son nefesine kadar annesini, eşini ve çocuklarını kurtarmaya çalıştığı öğrenildi. Bilen ailesi, bahçeye ektikleri sebzeleri sulamak için pazar günü geldikleri bağ evinde kuvvetli yağışın ardından derenin taşması sonucu oluşan sele yakalandı. Bilen, yengesi ve iki kızını güvenli bir yere çıkardıktan sonra diğer aile fertlerini kurtarmak için geri döndüğü sırada, annesi, eşi, kızı ve yeğeni ile sel sularına kapıldı.
ANNESİNİ VE ÇOCUĞUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI
Bilen ailesinin yakını Mehmet Can Üzer, yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin Ahmet Bilen’in selde kaybolan bir yakının halen bulunamadığını hatırlatarak devletin var gücüyle yanlarında olduklarını ve çalışmaları hızla yürüttüğünü dile getirdi. Yıldırım ilçesinde oturan yakınlarının mutlu bir yaşam sürdüğünü ifade eden Üzer, şöyle konuştu: “Ahmet’in cenazesi annesine, eşinin de çocuğuna sarılı olarak bulundu. Demek ki son nefesine kadar annesini ve çocuğunu kurtarmaya çalışmış.”
59 bin 900 şimşek ve yıldırım
Türkiye’de olumsuz hava şartları etkisini gösterirken, önceki gün saat 19.00’a kadar başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülke genelinde 59 bin 900 şimşek ve yıldırım kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, dün olumsuz hava koşulları özellikle Marmara Bölgesi’nde etkili oldu.Yağışların etkisini hissettirdiği saatlerde şimşek ve yıldırımlar da başta ülkenin batı kesimleri olmak üzere gökyüzünü aydınlattı. Sadece önceki gün saat 19.00’a kadar 59 bin 900 şimşek ve yıldırımın meydana geldiği kayıtlara geçti. Bunlardan çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde görüldü.
33 binada hasar var
Bursa’da geçen pazar günü yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 7’si ağır hasarlı olmak üzere 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanında zarar meydana geldi. Bursa Valiliği, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderildiğini, paranın vatandaşlara en kısa sürede dağıtılacağını bildirdi.
Yağışlar bitti sıcak geliyor
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, ülke genelinde etkili olan yağışların hafta sonundan itibaren yerini aşırı sıcaklara bırakacağını bildirdi. Prof. Dr. Şen, cumartesi gününden itibaren güneyden gelecek sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye’de hava sıcaklıklarının yükseleceğini söyledi.
KUZEYDE 5-6, GÜNEYDE 8-9 DERECE
Sıcak hava dalgasının Afrika üzerinden Türkiye’ye yöneldiğini belirten Şen, “Hafta sonundan itibaren aşırı yağışlar bitiyor, Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Bu sıcaklar bizi bunaltacak. Tüm ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar hafta sonundan itibaren kuzey bölgelerde 5-6, güneyde 8-9 derece artacak” dedi.
Hava sıcaklıklarının İstanbul ve İzmir’de 35, Antalya’da 37 dereceyi geçebileceğini aktaran Şen, aniden yükselecek sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini ifade etti. Şen, özellikle 65 yaş üstündekilerin sağlıkları açısından zorda kalmadıkça sıcak havada dışarıya çıkmamaları gerektiğini vurguladı.
7 kent için uyarı
- Karadeniz Bölgesi’ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum’un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.