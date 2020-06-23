İstanbul’da korku dolu anlar: Dev hortum oluştu Meteoroloji'den yapılan uyarıları ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Büyükçekmece'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Haber Merkezi 23 Haziran 2020, 14:39 Son Güncelleme: 23 Haziran 2020, 14:45 İHA