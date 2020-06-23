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Gündem İstanbulda korku dolu anlar Dev hortum oluştu
İSTANBUL

İstanbul’da korku dolu anlar: Dev hortum oluştu

Meteoroloji'den yapılan uyarıları ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Büyükçekmece'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da hortum...
İstanbul'da hortum...

İstanbul’da Büyükçekmece ilçesinde şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

SAĞANAK ÖNCESİ KOKUTAN HORTUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece'de hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

İHA

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor
GÜNDEM
İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA
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