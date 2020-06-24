Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sağanak dolu hortum İstanbulda beklenen sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı
İSTANBUL

Sağanak dolu hortum: İstanbul'da beklenen sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı

İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı şehrin birçok noktasında etkili oldu. Yolları göle çeviren yağış bir çok ilçede su baskınlarına yol açtı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve çatı altlarına sığındı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Esenyurt’ta dere taşması sonucu bir binanın bodrum katını su bastı. Üç çocuğu itfaiye kurtardı. 1 Suriyeli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da beklenen yağış sağanak, dolu ve hortumla geldi. Beşiktaş ve Üsküdar’da yollar göle döndü.
İstanbul’da beklenen yağış sağanak, dolu ve hortumla geldi. Beşiktaş ve Üsküdar’da yollar göle döndü.

İstanbul’da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Boğaz’ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası’nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası’nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı’nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

Bazı vatandaşlar şiddetli yağıştan böyle korundu.

Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş’ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Üsküdar’da da yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arnavutköy’de ise yağmur suyunun aktığı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

CADDE SULAR ALTINA KALDI

Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy’de cadde sular altına kaldı. Sular ile birlikte caddede bulunan bazı şeyler sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar dükkânlarına su girmemesi için uğraştı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş’da sokakta bulunan ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve yabancı uyruklu müşterisi aracı iterek sudan kurtardı. Taksi şoförü, “Aldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar” dedi.

DEMİR LEVHALAR HAVADA UÇUŞTU

Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi’nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağanağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.

Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı
OYNAT 00:00
Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı
Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen vatandaş, 'Çok zor, ölümü tattım diyebilirim' dedi.


DOLUYA HALI İLE ÖNLEM

  • İstanbul Sultangazi’de dün öğle saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar, sokağa çıkarak zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışından sonra hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Aracına halı örten Hatice Serpil Usta, “ Aracı örttüm çünkü dolu çok kötü yağdı. Büyük büyük yağdı. Bundan birkaç sene önce oldu. Araçların üzeri delindi. Biz de araba yeni olduğu için korktuk. Ne var ne yok elimizden geldiğince örtmeye çalıştık. Herkes örtüyordu bizde örttük” dedi.

Süper hücre yağışı vurdu

İstanbul’da hortumun vurduğu bölgeden geriye bu görüntüler kaldı.

Son günlerde İstanbul ve Bursa’da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs, haziran ayı bunların da mevsimi. Bu sene bunları görmeye devam edeceğiz” dedi. Şen, “Süper hücre aslında Kümülonimbus bulutu dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona ‘süper hücre’ deniliyor. Bu genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur. Düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir” dedi.

“Kıyamet kopuyor herhalde”

İstanbul'da korkutan görüntü.

İstanbul’da son yıllardaki en büyük hortum olayı yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde başlayan hortum karayı vurdu. Çatalca ve Hadımköy’de oluşan görüntü vatandaşları korkuttu. Yüzlerce metrelik hortumun ortasında kalan vatandaşlar o anları telefon kamerasıyla kaydetti. Olayın dehşetini yaşayan bir vatandaşın, “Kıyamet kopuyor herhalde” dediği duyuldu. Öte yandan Acıbadem’de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi. Uçuşan ağaçlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar uçakta yolcu tarafından görüntülendi
OYNAT 00:29
İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar uçakta yolcu tarafından görüntülendi
İstanbul'da sağanak yağışa neden olan bulutlar havadan görüntülendi. İniş için İstanbul Havalimanı'na alçalan uçakta bulunan bir yolcu tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.


Esenyurt’ta acı haber

Ali Yerlikaya

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt’ta sel felaketinin yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, 30-32 yaşlarında bir Suriyeli vatandaşın vefat ettiğini bildirdi. Vali Yerlikaya şunları söyledi: “Maalesef içinde bulunduğumuz Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1272. Sokakta bodrum katları kot seviyesinden itibaren 120 santimetreye yakın su bastı, Çatalca hakeza. Beylikdüzü’nde çok az bir iki noktada oldu. Esenyurt Devlet Hastanesi’nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2,3 ve 5 yaşlarındaki 3 yavrunun durumları gayet iyi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.” dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek
OYNAT 00:00
İstanbul Valisi Yerlikaya: Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 'Esenyurt'ta 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. Maalesef 30-32 yaşlarında Suriyeli misafirimiz vefat etti. Aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, sokakta bodrumda yaşam izine konut olarak kullandırılmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi
OYNAT 00:51
Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi
Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı. Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü. Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi.

Hayata tutunuş

Esenyurt

İstanbul Esenyurt’ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Suda dengesini kaybeden kadını sürüklendiğini gören bir vatandaş kadını kurtarmak için suya girdi. Genç adam güçlükle kadını kurtardı.

Avcılar'da sağanak yağış nedeniyle asfalt parçalandı
OYNAT 00:00
Avcılar'da sağanak yağış nedeniyle asfalt parçalandı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Avcılar'da da asfaltın yerinden çıkmasına neden oldu. Avcılar Belediyesi ekipleri yolun bu bölümünü ulaşıma kapatırken, bakım ve onarım ekibi istendi.


Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Sel suları dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdı.

  • Bursa’da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sel sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

En acı karşılama

4 vatandaşın naaşı toprağa verildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl’e getirildi. Kayacık Mahallesi’nde sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, eşi Türkan, kızı Medine ve annesi Nazime Bilen’in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasına getirildi. Cenazeleri karşılayan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.


Kızımı çıkaramadık

Recep Akbaba

  • Bursa’nın Kestel ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren bedensel engelli Kader Akbaba’nın (22) babası Recep Akbaba, sel sularının kendisi ve eşini sürüklediğini, kızının ise evden çıkmayı başaramadığını belirterek, “Sel zaten bizi hemen aldı götürdü. Kızımı çıkaramadık, o evde kaldı” dedi.

Derya’dan haber yok

Derya Bilen

Bursa’nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen’i arama çalışmalarına devam ediliyor. Sele kapılan Derya Bilen’in Karanlıkdere olarak bilinen mevkide, dere içerisinde olabileceği ihtimaline karşı deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma ekibi bu bölgeye yoğunlaştı. Özel kıyafetlerle dere içerisinde arama yapan ekipler, yüksek debisi olan derede zor şartlarda arama çalışmalarını sürdürdü.

İzmir’de sele olta

İzmir

  • İzmir’de CHP’li belediyenin alt yapı yetersizliği nedeniyle her yağış sonrası meydana gelen görüntüler dün bir kez daha yaşandı. Bazı vatandaşları suya olta attı. Sağanak sonrasında derenin taşması nedeniyle sular altında kalan sokağa olta atarak belediyeye tepki gösteren mobilyacı Kamil Gencer, “Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Hala pislikler olduğu gibi burada duruyor. Baktık olacak gibi değil, biz de vakit geçsin dedik, olta attık. Bakalım ne çıkacak dedik. Gazeteciler çıktı. Buradaki rezilliği herkes görüyor. Altyapı oldukça zayıf. Hemen düzeltilmesi lazım. Normalde bizim mahallemize sıfır hizmet var.” dedi. Diğer mahalleliler de, belediyeye ekiplerin geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Sel Bursa’yı yıktı geçti: Anne kumrunun sel anında yavrularına siper olduğu an görenleri duygulandırdı
GÜNDEM
Sel Bursa’yı yıktı geçti: Anne kumrunun sel anında yavrularına siper olduğu an görenleri duygulandırdı

Abone Ol Google News
Baronluk bitti

Baronluk bitti

​Kendilerini vesayetin merkezi sanıyorlar.
Dokunduğu her şey b.ka sarıyor

Dokunduğu her şey b.ka sarıyor

​ABD Başkanı Trump'tan Macron hakkında şok sözler.
Avrupanın teröristleri

Avrupa'nın teröristleri

Paçavra taşıyan PKK'lıları 'fedakar insanlar' olarak tanımladılar.
Yassıada artık hükümsüz

Yassıada artık hükümsüz

Varislerine tazminat hakkı doğacak.
Salgınlar bile durduramıyor

Salgınlar bile durduramıyor

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
Beş milyon kişi iyileşti

Beş milyon kişi iyileşti

En kritik ülkelerde salgın etkisini artırıyor.
Soruyu <br>duyunca kaçtı

Soruyu
duyunca kaçtı

Muhabirin sorusu İmamoğlu'nu sinirlendirdi.
İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı

İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu.
Cemaat <br>camilere dönüyor

Cemaat
camilere dönüyor

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş müjdeli haberi verdi.
DSÖ'den yeni uyarı

DSÖ'den yeni uyarı

​Salgın çekip gitmiyor, aksine daha da büyüyor.
Test sayısı <br>3 milyonu geçti

Test sayısı
3 milyonu geçti

​Bakan Koca, üç ili özellikle açıkladı.
Müebbetler onandı

Müebbetler onandı

28 Şubat davasında 103 sanık yargılandı.
Sel felaketinde <br>bir can kaybı

Sel felaketinde
bir can kaybı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sel bölgesinde.

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

​Attığı hakaret tweet'lerinden 9 yıl 8 ay hapis cezası...

​Dışişleri'nden sömürgeci Fransız'ın Libya sözlerine cevap geldi.
HDP'nin
Gündem

HDP'nin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Demirtaş'ın içeride olması vicdanları kanatıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP kanadından yapılan "Artık gizli kapaklı ittifak yok" çıkışının ardından eski eş başkan Demirtaş hakkındaki söylemlerini sıklaştırdı. Kılıçdaroğlu grup toplantısında, "Demirtaş neden içeride? Bu durum vicdanları kanatıyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sel sebebiyle Esenyurt'ta bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sel sebebiyle Esenyurt'ta bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, sel nedeniyle bir Suriyeli vatandaşın vefat ettiğini bildirdi. Yerlikaya, selden zarar gören vatandaşlara gereken yardımların ulaştırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İstanbul’daki aşırı yağış sonrası ortaya çıkan durumla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek bilgi aldı.
İstinaf mahkemesi, 28 Şubat davası hükmünü hukuka uygun buldu: Müebbetler onandı
Gündem

İstinaf mahkemesi, 28 Şubat davası hükmünü hukuka uygun buldu: Müebbetler onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında yerel mahkemece verilen hükmü hukuka uygun bularak, istinaf istemlerini reddetti. Mahkeme, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan 18 sanığa verilen müebbet hapis cezasını, 65 sanık hakkında beraat hükmü kurulmasını ve kalan sanıklar hakkındaki kamu davasının düşürülmesini hukuka uygun buldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.