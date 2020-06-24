Sağanak dolu hortum: İstanbul'da beklenen sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı

İstanbul’da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Boğaz’ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası’nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası’nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı’nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

Bazı vatandaşlar şiddetli yağıştan böyle korundu.

Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş’ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Üsküdar’da da yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arnavutköy’de ise yağmur suyunun aktığı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

CADDE SULAR ALTINA KALDI

Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy’de cadde sular altına kaldı. Sular ile birlikte caddede bulunan bazı şeyler sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar dükkânlarına su girmemesi için uğraştı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş’da sokakta bulunan ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve yabancı uyruklu müşterisi aracı iterek sudan kurtardı. Taksi şoförü, “Aldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar” dedi.

DEMİR LEVHALAR HAVADA UÇUŞTU

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Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi’nde özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü. Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Yoğun sağanağın görüldüğü bölgede kısa süreli dolu yağışı da oldu.

OYNAT 00:00 Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen vatandaş, 'Çok zor, ölümü tattım diyebilirim' dedi. BiP'te paylaş

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DOLUYA HALI İLE ÖNLEM

İstanbul Sultangazi’de dün öğle saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar, sokağa çıkarak zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışından sonra hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Aracına halı örten Hatice Serpil Usta, “ Aracı örttüm çünkü dolu çok kötü yağdı. Büyük büyük yağdı. Bundan birkaç sene önce oldu. Araçların üzeri delindi. Biz de araba yeni olduğu için korktuk. Ne var ne yok elimizden geldiğince örtmeye çalıştık. Herkes örtüyordu bizde örttük” dedi.

Süper hücre yağışı vurdu

İstanbul’da hortumun vurduğu bölgeden geriye bu görüntüler kaldı.

Son günlerde İstanbul ve Bursa’da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs, haziran ayı bunların da mevsimi. Bu sene bunları görmeye devam edeceğiz” dedi. Şen, “Süper hücre aslında Kümülonimbus bulutu dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona ‘süper hücre’ deniliyor. Bu genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur. Düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir” dedi.

“Kıyamet kopuyor herhalde”

İstanbul'da korkutan görüntü.

İstanbul’da son yıllardaki en büyük hortum olayı yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde başlayan hortum karayı vurdu. Çatalca ve Hadımköy’de oluşan görüntü vatandaşları korkuttu. Yüzlerce metrelik hortumun ortasında kalan vatandaşlar o anları telefon kamerasıyla kaydetti. Olayın dehşetini yaşayan bir vatandaşın, “Kıyamet kopuyor herhalde” dediği duyuldu. Öte yandan Acıbadem’de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi. Uçuşan ağaçlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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OYNAT 00:29 İstanbul'da gökyüzünü kaplayan kara bulutlar uçakta yolcu tarafından görüntülendi İstanbul'da sağanak yağışa neden olan bulutlar havadan görüntülendi. İniş için İstanbul Havalimanı'na alçalan uçakta bulunan bir yolcu tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Esenyurt’ta acı haber

Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt’ta sel felaketinin yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, 30-32 yaşlarında bir Suriyeli vatandaşın vefat ettiğini bildirdi. Vali Yerlikaya şunları söyledi: “Maalesef içinde bulunduğumuz Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1272. Sokakta bodrum katları kot seviyesinden itibaren 120 santimetreye yakın su bastı, Çatalca hakeza. Beylikdüzü’nde çok az bir iki noktada oldu. Esenyurt Devlet Hastanesi’nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2,3 ve 5 yaşlarındaki 3 yavrunun durumları gayet iyi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.” dedi.

OYNAT 00:00 İstanbul Valisi Yerlikaya: Riskli bodrum katlarında oturulmasına izin verilmeyecek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 'Esenyurt'ta 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. Maalesef 30-32 yaşlarında Suriyeli misafirimiz vefat etti. Aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, sokakta bodrumda yaşam izine konut olarak kullandırılmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 Çatalca ve Büyükçekmece'de hortumun verdiği zarar havadan görüntülendi Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Çatalca ve Büyükçekmece arasındaki bölgede ise oluşan hortum paniğe yol açtı. Çatalca ve Büyükçekmece'de oluşan hortum Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'ndeki bazı binalara zarar verdi ve ağaçları kökünden söktü. Ahmediye Mahallesi ve Muratbey Mahallesi'nde hortum nedeniyle hasar gören yerler havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Hayata tutunuş

Esenyurt

İstanbul Esenyurt’ta sel baskını sırasında bir kadın suyu kapıldı. Sürüklenen kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı. Suda dengesini kaybeden kadını sürüklendiğini gören bir vatandaş kadını kurtarmak için suya girdi. Genç adam güçlükle kadını kurtardı.

Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Sel suları dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdı.

Bursa’da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sel sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

En acı karşılama

4 vatandaşın naaşı toprağa verildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl’e getirildi. Kayacık Mahallesi’nde sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, eşi Türkan, kızı Medine ve annesi Nazime Bilen’in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasına getirildi. Cenazeleri karşılayan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.

Kızımı çıkaramadık

Recep Akbaba

Bursa’nın Kestel ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren bedensel engelli Kader Akbaba’nın (22) babası Recep Akbaba, sel sularının kendisi ve eşini sürüklediğini, kızının ise evden çıkmayı başaramadığını belirterek, “Sel zaten bizi hemen aldı götürdü. Kızımı çıkaramadık, o evde kaldı” dedi.

Derya’dan haber yok

Derya Bilen

Bursa’nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen’i arama çalışmalarına devam ediliyor. Sele kapılan Derya Bilen’in Karanlıkdere olarak bilinen mevkide, dere içerisinde olabileceği ihtimaline karşı deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma ekibi bu bölgeye yoğunlaştı. Özel kıyafetlerle dere içerisinde arama yapan ekipler, yüksek debisi olan derede zor şartlarda arama çalışmalarını sürdürdü.

İzmir’de sele olta

İzmir

İzmir’de CHP’li belediyenin alt yapı yetersizliği nedeniyle her yağış sonrası meydana gelen görüntüler dün bir kez daha yaşandı. Bazı vatandaşları suya olta attı. Sağanak sonrasında derenin taşması nedeniyle sular altında kalan sokağa olta atarak belediyeye tepki gösteren mobilyacı Kamil Gencer, “Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Hala pislikler olduğu gibi burada duruyor. Baktık olacak gibi değil, biz de vakit geçsin dedik, olta attık. Bakalım ne çıkacak dedik. Gazeteciler çıktı. Buradaki rezilliği herkes görüyor. Altyapı oldukça zayıf. Hemen düzeltilmesi lazım. Normalde bizim mahallemize sıfır hizmet var.” dedi. Diğer mahalleliler de, belediyeye ekiplerin geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.