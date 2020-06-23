Sel Bursa’yı yıktı geçti: Anne kumrunun sel anında yavrularına siper olduğu an görenleri duygulandırdı

Bursa’nın Kestel ilçesinde önceki gün sele dönüşen sağanak faciayı da beraberinde getirdi. Sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Sağanağın yol açtığı zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Harabeye dönen evlerde tahliye ve temizlik çalışmaları başladı. Bursa’da, önceki akşam saatlerinde etkili olan sağanak faciaya neden oldu. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı.
17 YAŞINDAKİ DERYA ARANIYOR
Sağanağın etkisiyle 550 kişinin yaşadığı 130 haneli Dudaklı Mahallesi’nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1’inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Kayacık’ta da 5 kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Kaybolanlardan 4’ünün cesedine ulaşıldı. Cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen’in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi. Selde kaybolan Ahmet Bilen’in ağabeyinin kızı Derya Bilen’i (17) arama çalışması ise devam ediyor.
DUAMIZ CANLI ULAŞABİLMEK
Felaketin hemen ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulundu. Kaybolan Derya Bilen’i arama çalışmalarının, ona sağ bir şekilde ulaşılması umuduyla sürdüğünü bildiren Soylu, “Derya’nın aranmasına devam ediyor. Tabii duamız şu, canlı bir şekilde ulaşabilmek. Bütün ekiplerimiz, havadan da insanlı keşif uçaklarımız, diğer hava araçlarımız, aynı şekilde aramalara devam ediyor” dedi.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK
Bakan Soylu, yaraların sarılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı. Soylu, “Dün gece buradaki köylülerimizle konuştuğumda mahallelerinde hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağı, dağdan geldiğini söylediler, muhtarımız da diğer buranın sakinleri de. Bu konuda elbette ki bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak” ifadelerini kullandı.
Kader’e veda
Sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba’nın cenazesi toprağa verildi. Akbaba’nın cenazesi, Kestel Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından Dudaklı Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Törene, Kader Akbaba’nın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, baba Recep Akbaba’ya taziyelerini iletti. Akbaba’nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Kader Akbaba’nın babası Recep Akbaba, olayı anlattı. Kader’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Akbaba, “Kader’i bulduğumuzda odanın içinde vefat etmişti. Atalarımız ‘dere kıyısına ev yapma’ demiş. Bizim evimiz de dere yatağındaydı ama ben 55 yıldır böyle bir şey görmedim” dedi.
Erdoğan’dan telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan Kader Akbaba’nın babası Recep Akbaba ile de görüştü. Başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, şunları söyledi: “Bütün aileye başsağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum. Arkadaşlarımla devamlı irtibat halindeyim. Allah onlardan da razı olsun.” Recep Akbaba da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
1 milyon lira destek
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek ayarladık, getirdik. 26 ekip 52 kişi tarımsal hasarın çıkartılması ve tespitiyle alakalı çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda görünen o ki 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Bursa’daki sel nedeniyle evi hasara uğrayanlara öncelikle 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını bildirdi.
200 kişi arıyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), Bursa’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşı arama çalışmalarının 200 arama kurtarma personeli ile devam ettiği bildirildi. Vtandaşların sel nedeniyle yaşadıkları zararın ortadan kaldırılabilmesi ve hayatın bir an önce normalleştirilmesi amacıyla AFAD tarafından Bursa Valiliği’ne 500 bin lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği bildirildi.
Böylesini görmedik
Dudaklı Mahallesi sakinlerinden Ayhan Aslan, yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü, mahallenin içine dağdan kaya parçalarının sürüklendiğini söyledi. Aslan, “Yaşanan afet dolayısıyla çok üzgünüz. 49 yaşındayım, babam da 80 yaşında; ilk defa böyle şey görüyoruz. Yaklaşık 2 saatlik yağış mahallemizi mahvetti. Evlerimiz sular altında kaldı. Bahçelerimizdeki hasarı göremedik bile. Mahallenin yüzde 80’inde hasar olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. İsmail Sadıç da daha önce böyle bir yağış ve sel görmediklerini vurguladı.
Yavrularına siper oldu
Dudaklı’da ikamet eden Necla Taşır ve eşinin evi de selden etkilendi. Evi sular altında kalan Taşır, “Babalar Günü’nü kutlamaya damadım, kızım ve torunum gelmişti. Evde 5 kişiydik. Sel gelmeye başlayınca kapı yerinden çıktı. Evin içine su doldu. Damadım olmasa boğuluyordum. Beni camdan dışarıya çıkardı” dedi. Necla Taşır, sel sırasında evin girişindeki projektör lambanın üzerinde bulunan kuş yuvasında yavrularına siper olan kumruyu görünce duygulandığını vurguladı.
Sırtında taşıdı
- Kocaeli’de sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu mahsur kalan kadını ve köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eriklitepe Tabiat Parkı mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu 53 yaşındaki Kadriye Şahin, kucağındaki köpeğiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan kadını ve köpeğini kurtarmak için olay yerine gitti. Bir itfaiye eri, kadını sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.