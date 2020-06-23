Sel Bursa’yı yıktı geçti: Anne kumrunun sel anında yavrularına siper olduğu an görenleri duygulandırdı

Bursa’nın Kestel ilçesinde önceki gün sele dönüşen sağanak faciayı da beraberinde getirdi. Sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Sağanağın yol açtığı zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Harabeye dönen evlerde tahliye ve temizlik çalışmaları başladı. Bursa’da, önceki akşam saatlerinde etkili olan sağanak faciaya neden oldu. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı.

Bursa Kestel’de sele dönüşen sağanak faciayı da beraberinde getirdi.

17 YAŞINDAKİ DERYA ARANIYOR

Sağanağın etkisiyle 550 kişinin yaşadığı 130 haneli Dudaklı Mahallesi’nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1’inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Kayacık’ta da 5 kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Kaybolanlardan 4’ünün cesedine ulaşıldı. Cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen’in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi. Selde kaybolan Ahmet Bilen’in ağabeyinin kızı Derya Bilen’i (17) arama çalışması ise devam ediyor.

FOTOĞRAF 54 Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı. Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı. Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü. Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Bursa’yı sel vurdu: Hasar büyük Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce dönüm ekili alan da sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını söyledi. BiP'te paylaş

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DUAMIZ CANLI ULAŞABİLMEK

Sel sonrasında hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Felaketin hemen ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulundu. Kaybolan Derya Bilen’i arama çalışmalarının, ona sağ bir şekilde ulaşılması umuduyla sürdüğünü bildiren Soylu, “Derya’nın aranmasına devam ediyor. Tabii duamız şu, canlı bir şekilde ulaşabilmek. Bütün ekiplerimiz, havadan da insanlı keşif uçaklarımız, diğer hava araçlarımız, aynı şekilde aramalara devam ediyor” dedi.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Bakan Soylu, yaraların sarılması için gerekli adımların atıldığını vurguladı. Soylu, “Dün gece buradaki köylülerimizle konuştuğumda mahallelerinde hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağı, dağdan geldiğini söylediler, muhtarımız da diğer buranın sakinleri de. Bu konuda elbette ki bugünden sonra gerekli tedbirler alınacak” ifadelerini kullandı.

Kader’e veda

Bakan Soylu ve Pakdemirli, cenaze törenine katıldı.

Sel nedeniyle hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba’nın cenazesi toprağa verildi. Akbaba’nın cenazesi, Kestel Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından Dudaklı Mahallesi Mezarlığı’na getirildi. Törene, Kader Akbaba’nın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, baba Recep Akbaba’ya taziyelerini iletti. Akbaba’nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Kader Akbaba’nın babası Recep Akbaba, olayı anlattı. Kader’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Akbaba, “Kader’i bulduğumuzda odanın içinde vefat etmişti. Atalarımız ‘dere kıyısına ev yapma’ demiş. Bizim evimiz de dere yatağındaydı ama ben 55 yıldır böyle bir şey görmedim” dedi.

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OYNAT 01:00 Sel suları önüne ne kattıysa yıktı: Sürüklenen bir kadın son anda kurtarıldı Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale'de sel suları, önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.

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Erdoğan’dan telefon

Recep Akbaba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan Kader Akbaba’nın babası Recep Akbaba ile de görüştü. Başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, şunları söyledi: “Bütün aileye başsağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum. Arkadaşlarımla devamlı irtibat halindeyim. Allah onlardan da razı olsun.” Recep Akbaba da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesindeki ailelere taziyelerini iletti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinde 4 kişinin öldüğü, kayıp bir kişinin arandığı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da inceleme sırasında Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Bingöllü aileye taziye dileklerini iletti. BiP'te paylaş

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1 milyon lira destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek ayarladık, getirdik. 26 ekip 52 kişi tarımsal hasarın çıkartılması ve tespitiyle alakalı çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda görünen o ki 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Bursa’daki sel nedeniyle evi hasara uğrayanlara öncelikle 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını bildirdi.

OYNAT 02:37 İçişleri Bakanı Soylu: Selde eşyaları zarar gören vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız” dedi. BiP'te paylaş

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200 kişi arıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD), Bursa’da meydana gelen selde kaybolan vatandaşı arama çalışmalarının 200 arama kurtarma personeli ile devam ettiği bildirildi. Vtandaşların sel nedeniyle yaşadıkları zararın ortadan kaldırılabilmesi ve hayatın bir an önce normalleştirilmesi amacıyla AFAD tarafından Bursa Valiliği’ne 500 bin lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği bildirildi.

Böylesini görmedik

Dudaklı Mahallesi sakinlerinden Ayhan Aslan, yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü, mahallenin içine dağdan kaya parçalarının sürüklendiğini söyledi. Aslan, “Yaşanan afet dolayısıyla çok üzgünüz. 49 yaşındayım, babam da 80 yaşında; ilk defa böyle şey görüyoruz. Yaklaşık 2 saatlik yağış mahallemizi mahvetti. Evlerimiz sular altında kaldı. Bahçelerimizdeki hasarı göremedik bile. Mahallenin yüzde 80’inde hasar olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. İsmail Sadıç da daha önce böyle bir yağış ve sel görmediklerini vurguladı.

Yavrularına siper oldu

Dudaklı’da ikamet eden Necla Taşır ve eşinin evi de selden etkilendi. Evi sular altında kalan Taşır, “Babalar Günü’nü kutlamaya damadım, kızım ve torunum gelmişti. Evde 5 kişiydik. Sel gelmeye başlayınca kapı yerinden çıktı. Evin içine su doldu. Damadım olmasa boğuluyordum. Beni camdan dışarıya çıkardı” dedi. Necla Taşır, sel sırasında evin girişindeki projektör lambanın üzerinde bulunan kuş yuvasında yavrularına siper olan kumruyu görünce duygulandığını vurguladı.

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Sırtında taşıdı

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan kadını ve köpeğini kurtarmak için olay yerine gitti.

Kocaeli’de sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu mahsur kalan kadını ve köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eriklitepe Tabiat Parkı mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu 53 yaşındaki Kadriye Şahin, kucağındaki köpeğiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan kadını ve köpeğini kurtarmak için olay yerine gitti. Bir itfaiye eri, kadını sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

OYNAT 00:42 Sel felaketi İznik'i de vurdu Bursa'da yaşanan sel felaketi İznik ilçesini de vurdu. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise halen arandığı Kestel ilçesinin kuzeyinde kalan İznik ilçesine bağlı Müşküle, Mustafalı, Dereköy ve Çiçekli Mahalleleri de sel sularına teslim oldu. Bölgede dereler taşarken, binlerce dönüm ekili alan, meyve ve zeytin ağacı sel sularına teslim oldu. Mahsur kalan bir aile ise kurtarıldı. BiP'te paylaş

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