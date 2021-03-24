Gündem HDP ile ittifak sorusuna CHPli Özelden yanıt Herhangi bir ittifaka mecbur bir parti değiliz
POLİTİKA

HDP ile ittifak sorusuna CHP'li Özel'den yanıt: Herhangi bir ittifaka mecbur bir parti değiliz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ardahan'da kendisine yöneltilen "HDP ile ittifak" sorusuna, "CHP, herhangi bir ittifaka mecbur bir parti değil. Türkiye'nin geleceği için bir Türkiye ittifakına gerek var." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi DHA
HDP ile ittifak sorusuna CHPli Özelden yanıt: Herhangi bir ittifaka mecbur bir parti değiliz
CHP heyeti Ardahan'da il başkanlığını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte partisinin Ardahan İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"HDP ittifakın neresinde?"

Burada partililerle sohbet eden Özel'e HDP'li olduğunu söyleyen bir kişi, "HDP ittifakın neresinde?" sorusunu yöneltti.

Özel, "İttifaklar seçim zamanında yapılan işler. Biz geçen seçimde millet ittifakının içinde yer aldık, hepsi malum. Türkiye'nin geleceği için bir Türkiye ittifakına gerek var." diyerek yanıt verdi.

"CHP herhangi bir ittifaka mecbur değil"

CHP'nin herhangi bir ittifaka mecbur ve mahkum olmadığını belirten Özel, "Geçtiğimiz seçimlerde böyle bir ihtiyaçtan bir partinin siyaset dışında bırakılması ihtiyacından yola çıkılarak bir ittifak kurulmuştur. Gelecek seçimlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oy oranı ortada. Bahsettiğiniz sizin siyasi partinizin baraj ile ilgili, bir de barajın düştüğü noktada bir başka durum var. Bunların tamamı siyasi partilerin kendilerinin yapacağı değerlendirmeler. Benim burada olmayan bir başka siyasi partinin tutumu ile ilgili bir şey söylemem de mümkün olmaz" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Bu zaman kadar neredeydiniz?
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Bu zaman kadar neredeydiniz?

CHP’den ihraç edilen Kocasakal: HDP'yi kapatma davasını doğru ve hukuka uygun buluyorum
GÜNDEM
CHP’den ihraç edilen Kocasakal: HDP'yi kapatma davasını doğru ve hukuka uygun buluyorum

Kılıçdaroğlu CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına kılıf buldu: Demirtaş gibi düşünüyorum
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına kılıf buldu: Demirtaş gibi düşünüyorum
Abone Ol Google News
Şöhretin bedeli

Şöhretin bedeli

Karahan Çantay'ın trajedisi şöhretin zehrine acı bir örnek.
Önlem aldığım için özür dilerim

'Önlem aldığım için özür dilerim'

Almanya'da Paskalya öncesi korona tedbirleri geri çekildi.
Anayasa Mahkemesi HDPnin kapatılması istemiyle açılan davada ilk inceleme için tarih verdi

​MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı.

​Papa'dan kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşması yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile konuşmasından bahsetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yükselişe geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.