Kılıçdaroğlu CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına kılıf buldu: Demirtaş gibi düşünüyorum

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularına yanıt vermiş, İYİ Parti ile HDP arasında "demokratik teamüller çerçevesinde ilişki kurulmasını" önermişti. Demirtaş bu önerisini "demokrasi ittifakı" olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş gibi düşünüyor: Doğru teşhis

Söz konusu açıklamaları T24'ten Fikret Bila'ya değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş ile aynı fikirde olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın, "Süreç demokrasi ittifakına doğru evriliyor" sözleriyle ilgili soruya, "Millet İttifakı’nın özü de zaten bu; demokrasi. Bu açıdan bakıldığında doğru bir teşhis. Bu koşullarda, hep birlikte demokrasiyi savunmamız gerekiyor." diyerek yanıt verdi.

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