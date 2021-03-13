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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu CHP-HDP-İYİ Parti ittifakına kılıf buldu: Demirtaş gibi düşünüyorum

Geçtiğimiz günlerde terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla açıklama yapan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "demokrasi ittifakı" adı altında HDP ile İYİ Parti'nin görüşmesini önerdi. Demirtaş'ın bu çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek vererek, "Millet İttifakı’nın özü de zaten bu; demokrasi. Bu açıdan bakıldığında doğru bir teşhis" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularına yanıt vermiş, İYİ Parti ile HDP arasında "demokratik teamüller çerçevesinde ilişki kurulmasını" önermişti. Demirtaş bu önerisini "demokrasi ittifakı" olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş gibi düşünüyor: Doğru teşhis

Söz konusu açıklamaları T24'ten Fikret Bila'ya değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş ile aynı fikirde olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın, "Süreç demokrasi ittifakına doğru evriliyor" sözleriyle ilgili soruya, "Millet İttifakı’nın özü de zaten bu; demokrasi. Bu açıdan bakıldığında doğru bir teşhis. Bu koşullarda, hep birlikte demokrasiyi savunmamız gerekiyor." diyerek yanıt verdi.

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