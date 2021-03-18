Gündem CHPden ihraç edilen Kocasakal HDPyi kapatma davasını doğru ve hukuka uygun buluyorum
POLİTİKA

CHP’den ihraç edilen Kocasakal: HDP'yi kapatma davasını doğru ve hukuka uygun buluyorum

CHP yönetiminin ilkesiz bir tutum sergilediği eleştirisinde bulunan ve partinin boykot kararı aldığı kanala çıktığı gerekçesiyle CHP’den ihraç edilen Ümit Kocasakal, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davayı doğru ve hukuka uygun bulduğunu söyledi. Kocasakal, “HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı” dedi.

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Ümit Kocasakal
Ümit Kocasakal

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Şahin’in hazırladığı iddianamede HDP’nin, PKK ile birlikte hareket ettiği belirtilerek, “Parti üyelerinin, beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır” denildi.

HDP’ye kapatma davası açıldı
GÜNDEM
HDP’ye kapatma davası açıldı

"Doğru ve hukuka uygun"

CHP’nin CNN Türk boykotunu deldiği gerekçesiyle partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal, “Davayı doğru ve hukuka uygun buluyorum” açıklamasında bulundu.

"Siyasi parti olamadılar"

Kocasakal, değerlendirmesinde "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı" ifadelerini kullandı.

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