CHP’den ihraç edilen Kocasakal: HDP'yi kapatma davasını doğru ve hukuka uygun buluyorum

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Şahin’in hazırladığı iddianamede HDP’nin, PKK ile birlikte hareket ettiği belirtilerek, “Parti üyelerinin, beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır” denildi.
"Doğru ve hukuka uygun"
CHP’nin CNN Türk boykotunu deldiği gerekçesiyle partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal, “Davayı doğru ve hukuka uygun buluyorum” açıklamasında bulundu.
"Siyasi parti olamadılar"
Kocasakal, değerlendirmesinde "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olamadı" ifadelerini kullandı.