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ANKARA

HDP Milletvekili Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruluyor

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
HDP Milletvekili Güzelin dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruluyor
HDP Milletvekili Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruluyor.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı.

5 KİŞİLİK HAZIRLIK KOMİSYONU

Toplantıda, dosyayı görüşmek için beş kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Hazırlık Komisyonu'na üye seçildi.

Bugün saat 17.00'de toplanarak başkanını seçecek olan Hazırlık Komisyonu'nun, ileriki günlerde dosyayı ele alması bekleniyor.

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