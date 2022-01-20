HDP Milletvekili Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruluyor.

Rekor borçlanma yapan İBB engelleniyor mu: İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir cevapladı

İki yıl içinde rekor miktarda borçlanmaya imza atan CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda 'Projelerimiz onaylanmıyor, engelleniyoruz' algısına sıkça başvuruyor. Aralık 2021'de röportaj gerçekleştirdiğimiz İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB yönetiminin engellenip engellenmediğine, İBB'nin tarihinde olmayan dış borçlanmanın yapıldığına ve bunun Türkiye'nin dış borcuna etkisine dikkat çekerek verilerle açıklık getirmişti.

