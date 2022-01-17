HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi komisyona geliyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2017’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, jet hızıyla hazırlanan ve Meclis’e sunulan fezleke bu hafta ele alınacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, söz konusu fezlekeyi görüşmek üzere 20 Ocak Perşembe günü komisyonu toplantıya çağırdı.

HDP’li vekil Semra Güzel’in terörist Volkan Bora ile terör kamplarındaki fotoğrafı.

HAZIRLIK KOMİSYONU

Söz konusu toplantıda, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeleri görüşmek üzere Hazırlık Komisyonu oluşturulacak. 5 kişilik Hazırlık Komisyonu’nun bir aylık çalışma süresi olacak.

Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel’in savunmasını alacak ve rapor hazırlayacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Semra Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu’nda söylenecek. Genel Kurul’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı olan 151 oy yeterli oluyor. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de Semra Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak.

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Dosya sayısı 34’e çıktı

Komisyonda ele alınacak 2 dosyanın yanısıra Güzel hakkında, “terör propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanmış 32 fezleke daha bulunuyor.

Partiler rengini belli etti

Komisyondaki oylamada partilerin tutumuna gelince AK Parti ve MHP fezlekenin hızlıca Meclis’ten geçmesini istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Arkadaşlarım ‘evet’ oyu verecekler” derken, CHP sözcüsü Faik Öztrak da “Meclis’te gereğini yaparız” diye konuşmuştu.