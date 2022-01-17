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ANKARA

HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi komisyona geliyor

PKK kampında terörist sözlüsüyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasını görüşecek komisyon, perşembe günü toplanacak. ‘Terör örgütü üyesi olmak’tan 2019’da açılan dosya ile birleştirilecek söz konusu fezlekeye ilave olarak, daha önceki 32 fezleke de ele alınacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​HDPli Semra Güzelin fezlekesi komisyona geliyor
HDP'li Semra Güzel PKK'lı sözlüsü Volkan Bora ile

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2017’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ‘Koçero Meleti’ kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora ile terör kampındaki sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, jet hızıyla hazırlanan ve Meclis’e sunulan fezleke bu hafta ele alınacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, söz konusu fezlekeyi görüşmek üzere 20 Ocak Perşembe günü komisyonu toplantıya çağırdı.

HDP’li vekil Semra Güzel’in terörist Volkan Bora ile terör kamplarındaki fotoğrafı.
HDP’li vekil Semra Güzel’in terörist Volkan Bora ile terör kamplarındaki fotoğrafı.

HAZIRLIK KOMİSYONU

Söz konusu toplantıda, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeleri görüşmek üzere Hazırlık Komisyonu oluşturulacak. 5 kişilik Hazırlık Komisyonu’nun bir aylık çalışma süresi olacak.

Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel’in savunmasını alacak ve rapor hazırlayacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Semra Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu’nda söylenecek. Genel Kurul’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı olan 151 oy yeterli oluyor. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de Semra Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak.

Dosya sayısı 34’e çıktı

  • Komisyonda ele alınacak 2 dosyanın yanısıra Güzel hakkında, “terör propagandası, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanmış 32 fezleke daha bulunuyor.

Partiler rengini belli etti

  • Komisyondaki oylamada partilerin tutumuna gelince AK Parti ve MHP fezlekenin hızlıca Meclis’ten geçmesini istiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Arkadaşlarım ‘evet’ oyu verecekler” derken, CHP sözcüsü Faik Öztrak da “Meclis’te gereğini yaparız” diye konuşmuştu.

Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması: Fezlekeye 'evet' oyu vereceğiz
GÜNDEM
Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması: Fezlekeye 'evet' oyu vereceğiz

CHP 'Semra Güzel' kararını açıkladı: Terör kırmızı çizgimiz Fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız
OYNAT 00:17
CHP 'Semra Güzel' kararını açıkladı: Terör kırmızı çizgimiz Fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan ittifak ortakları HDP'nin vekili Semra Güzel'in fezlekesine ilişkin, 'Terör bizim kırmızı çizgimiz. Fezleke, Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız' açıklamasında bulundu.


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