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POLİTİKA

HDP vekili Kemal Bülbül 'yoldaş' dediği teröristleri övdü: Onlar gibi mücadeleye var mıyız?

Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşan HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, teröristler İbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doğan ve Sakine Cansız'dan 'yoldaş' diyerek söz etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP vekili Kemal Bülbül yoldaş dediği teröristleri övdü: Onlar gibi mücadeleye var mıyız?
​HDP vekili Kemal Bülbül 'yoldaş' dediği teröristleri övdü.

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Konuşmasında teröristlere övgü dolu sözler söyleyen Bülbül, hitap ettiği kitleyi 'mücadeleye' çağırdı.

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"Bugün Dersim sadece 1938, ya da İbrahim Kaypakkaya, ya da Mazlum Doğan, ya da Sakine Cansız gibi yoldaşların mücadelesinden mi ibaret?" diyen Bülbül, "Yoksa biz de Dersim'e bu hakikati yükleyip, aynı bilinç, aynı direnç, aynı mücadeleyle var mıyız?" ifadelerini kullandı.

HDP vekili 'yoldaş' dediği teröristleri övdü: Onlar gibi mücadeleye var mıyız?
OYNAT 00:38
HDP vekili 'yoldaş' dediği teröristleri övdü: Onlar gibi mücadeleye var mıyız?
Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşan HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, teröristler İbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doğan ve Sakine Cansız'dan 'yoldaş' diyerek söz etti.

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