Gündem Faik Öztraktan HDP bakanlık isterse ne olacak sorusuna kaçamak yanıt Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz
POLİTİKA

Faik Öztrak'tan 'HDP bakanlık isterse ne olacak' sorusuna kaçamak yanıt: Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Öztrak, bir katılımcının, "HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, "Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz." diyerek cevap verdi.

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Haber Merkezi AA
Faik Öztraktan HDP bakanlık isterse ne olacak sorusuna kaçamak yanıt: Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Öze Dönüş Platformu'nun İstanbul'da düzenlenen 2022-2023 dönemi haziran ayı toplantısına konuk oldu.

Etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Öztrak, "CHP, PKK, PYD ve HDP ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, "Biz, Kuvayımilliye ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk unsurlarını genlerinde taşıyan bir partiyiz. Biz, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tekliğinin garantisi olan partilerden bir tanesiyiz. Biz, 'Her türlü terörün Allah belasını versin.' diyen partiyiz. Onun için bizim durduğumuz yer bellidir. Biz, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin garantisiyiz" diyerek kaçamak bir cevap verdi.

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"Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrasında CHP'nin FETÖ'cü akla teslim olduğu ve partinin 14. katında bazı danışmanlarla gizli görüşmeler yapıldığı, şifre ile girildiği iddialarının gündeme getirildiği"nin ifade edilmesi üzerine de Öztrak, "Biz, tüm terör örgütlerine lanet okuyan bir partiyiz. Tüm terör örgütlerinin karşısına dikilen bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı Meclise ilk giden bizim milletvekillerimizdir. Bunun üzerinden bir sürü hikaye uydurulmaktadır. Herkesin o süreçte yeri, yurdu bellidir. Kim havadadır, kim tüneldedir, kim karadadır, bunların hepsi bellidir. Gençler bütün bunlara bakıp, neyin ne olduğu konusundaki kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.

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"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI GELMEZ, BİZ DEMOKRAT BİR PARTİYİZ"

"CHP iktidarında başörtülülere kamusal alan yasaklanır mı? İmam hatip liselerinin sayılarının azaltılması gündem olur mu?" sorusu üzerine Öztrak, "Hayır gelmez. Sonuç itibariyle biz, sosyal demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine hatta tek bir ferdinin dahi yaşam biçimine sonuna kadar saygılıyız. Biz, siyaseti bir hizmet aracı olarak görürüz. İnsanların yediğine, içtiğine, giydiğine karışma yöntemi olarak görmeyiz." yanıtını verdi.

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