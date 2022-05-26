Gündem Türkiye düşmanlığında da ittifak CHP ile HDP ülkesini Finlandiyaya şikayet etti
POLİTİKA

Türkiye düşmanlığında da ittifak: CHP ile HDP ülkesini Finlandiya'ya şikayet etti

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya'nı terör örgütü PKK/YPG'ye desteği nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkmasını 'taktiksel bir hata' olarak tanımlayan Çeviköz, "CHP, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır" ifadelerini kullandı. Öte yandan, aynı haberde HDP'li Hişyar Özsoy'un görüşlerine de yer verildi. Özsoy, "Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur." açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Elif Karahan Yeni Şafak
Türkiye düşmanlığında da ittifak: CHP ile HDP ülkesini Finlandiyaya şikayet etti
HDP'li Hişyar Özsoy - CHP'li Ünal Çeviköz

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından HS'ye röportaj verdi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK/'YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'ya destek veren iki vekil, ülkelerini şikayet etti.

"PKK SORUNUNUN GÜNDEME GETİRİLMESİ HATA"

Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.

"CHP FİNLANDİYA'YI DESTEKLEMEYE HAZIR"

  • CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi." diye konuştu.

İktidarın İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Çeviköz, "Finlandiya NATO'ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacak" açıklamasında bulundu.

CHP'li Çeviköz ve HDP'li Özsoy, Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti.
CHP'li Çeviköz ve HDP'li Özsoy, Türkiye'yi Finlandiya medyasına şikayet etti.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA BOYUN EĞERSE HAYAL KIRIKLIĞI OLUR"

HDP'li Özsoy ise Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" dedi.

Özsoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

  • "Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur."

İsveç teröristlerin sesi olmayı sürdürüyor: Devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı
DÜNYA
İsveç teröristlerin sesi olmayı sürdürüyor: Devlet televizyonu YPG/PKK'nın ele başlarından Müslim ile röportaj yaptı

PKK'lı vekil İsveç'te hükümetten desteğini çekti
DÜNYA
PKK'lı vekil İsveç'te hükümetten desteğini çekti

İsveç Başbakanı: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz
DÜNYA
İsveç Başbakanı: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz

Ölüm ejderhası keşfedildi

Ölüm ejderhası keşfedildi

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.
Antik yol göründü

Antik yol göründü

Maldivler'i aratmayan 'Çarpanak' yarımadaya dönüşüyor.
Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

​Yalan ve iftirada sınır yok.

​3600 ek gösterge çalışması tamam, detaylar belli oldu.

​Oğlunun arandığını duyan kadın polislere yakındı.

Uzmanlar sırrını çözmek için uğraşıyor.

​Rusya ve ABD Türkiye'nin ardından geliyor.

​İBB, Taksim Metrosu'nda İstanbul'un fethini anlatan panolara tahammül edemedi.

​Hedefte 30 suç örgütü ve grubu yer alıyor.

​George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

​Kira fiyatlarındaki fahiş artış ev sahiplerinin iştahını kabarttı.
Karavanlar birbirine girdi

Karavanlar birbirine girdi

​İstanbul'daki zincirleme kazada altı yaralı var.

​Fransa'da kuryeye atılan mesaja bin avro ceza.

​Lokantada yemek yedi dakikalar sonrası korkunç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.