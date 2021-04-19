HDP'den Meclis'e giren Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

Son seçimlerde HDP'den İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, 4 Mayıs 2020'de yaptığı açıklamayla HDP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

TİP'e katıldığını açıkladı

O tarihten bu yana bağımsız olarak vekillik görevine devam eden Şık, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

Şık açıklamasında, "Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum" dedi.

Hakkında fezleke düzenlendi

"Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" sözleriyle kalkışma çağrısında bulunan Şık hakkında soruşturma başlatılmış, geçtiğimiz günlerde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlemişti.

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GÜNDEM Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

GÜNDEM 'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma