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Gündem HDPden Meclise giren Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisine katıldı
POLİTİKA

HDP'den Meclis'e giren Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

Boğaziçi eylemleri esnasında "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin" diyerek kalkışma çağrısında bulunduğu için hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanan bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Şık, geçtiğimiz yıl Meclis'e girdiği HDP'den istifa etmişti.

Haber Merkezi Diğer
HDPden Meclise giren Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisine katıldı
Ahmet Şık

Son seçimlerde HDP'den İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, 4 Mayıs 2020'de yaptığı açıklamayla HDP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

TİP'e katıldığını açıkladı

O tarihten bu yana bağımsız olarak vekillik görevine devam eden Şık, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

Şık açıklamasında, "Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum" dedi.

Hakkında fezleke düzenlendi

"Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" sözleriyle kalkışma çağrısında bulunan Şık hakkında soruşturma başlatılmış, geçtiğimiz günlerde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlemişti.

Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
GÜNDEM
Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma
GÜNDEM
'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma

Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse
OYNAT 00:54
Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse "Seçimle gidiyorlar" sayıklamasının peşinden gitmesin artık
Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tan darbe imalı eylem çağrısı: Kimse 'Seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.'

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