'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Boğaziçi eylemleriyle ilgili "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" diyerek kalkışma çağrısında bulunmuştu.
"Suç işlemek için alenen tahrik"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında bu sözleri nedeniyle "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.
- Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtildi.
Bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.