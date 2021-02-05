Gündem Kalkışma çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma
POLİTİKA

'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Şık, Boğaziçi eylemleriyle ilgili "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyerek darbe imalarıyla kalkışma çağrısı yapmıştı.

Haber Merkezi AA
Ahmet Şık
Ahmet Şık

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Boğaziçi eylemleriyle ilgili "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" diyerek kalkışma çağrısında bulunmuştu.

"Suç işlemek için alenen tahrik"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında bu sözleri nedeniyle "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtildi.

Bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse
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Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse "Seçimle gidiyorlar" sayıklamasının peşinden gitmesin artık
Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tan darbe imalı eylem çağrısı: Kimse 'Seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.'

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