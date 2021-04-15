Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke düzenledi.
Kalkışma çağrısında bulunmuştu
Eski HDP'li, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Boğaziçi eylemleriyle ilgili "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" diyerek kalkışma çağrısında bulunmuştu.
"Suç işlemek için alenen tahrik"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında bu sözleri nedeniyle "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.