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Gündem Ahmet Şıkın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
POLİTİKA

Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi. "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" sözleriyle kalkışma çağrısında bulunan Şık hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
Ahmet Şık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke düzenledi.

Kalkışma çağrısında bulunmuştu

Eski HDP'li, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Boğaziçi eylemleriyle ilgili "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" diyerek kalkışma çağrısında bulunmuştu.

"Suç işlemek için alenen tahrik"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında bu sözleri nedeniyle "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse
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Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse "Seçimle gidiyorlar" sayıklamasının peşinden gitmesin artık
Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tan darbe imalı eylem çağrısı: Kimse 'Seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.'

'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma
GÜNDEM
'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma

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