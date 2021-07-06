HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesi terör destekçilerini sevindirdi

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda okunan kararlar, geçtiğimiz mart ayında düşürülmüştü.

Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyet ve ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti. Söz konusu kararın ardından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Gergerlioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı sonrası terör sevicilerden destek paylaşımları

Akşam saatlerinde bulunduğu cezaevinden çıkan Gergerlioğlu'nun tahliyesi, terör destekçilerini sevindirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda, Gergerlioğlu'na "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" dedi.

REKLAM

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan yargılanan Ahmet Aziz Nesin de, FETÖ'cü isimlerle benzer şekilde bir paylaşım yaptı.

Bir destek de firari Dündar'dan

MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar da Gergerlioğlu'nun oğlu Salih'in yaptığı paylaşıma, "Bütün esirler salıverilsin" ifadeleriyle destek verdi.

GÜNDEM HDP'li Gergerlioğlu tahliye edildi