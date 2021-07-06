HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda okunan kararlar, geçtiğimiz mart ayında düşürülmüştü.
Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyet ve ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti.
Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı
Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
Yerel mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliyesine karar verdi.