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POLİTİKA

HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve bu nedenle vekilliği düşürülerek tutuklanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi.

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Son dakika haberi: HDPli Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda okunan kararlar, geçtiğimiz mart ayında düşürülmüştü.

Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun "siyasi faaliyet ve ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti.

Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı

Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Yerel mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Vekilliği düştü
GÜNDEM
Vekilliği düştü

HDP'li Gergerlioğlu cezaevine gönderildi
GÜNDEM
HDP'li Gergerlioğlu cezaevine gönderildi

AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararı yerel mahkemeye gönderildi
GÜNDEM
AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararı yerel mahkemeye gönderildi
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