HDP'li Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'ye oy veriyorsan günah işliyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında 'İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti'ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun” ifadelerini kullandı.