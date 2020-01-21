Gündem Arslanın akrabası ankesörden çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Arslan’ın akrabası ankesörden çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün TSK’daki kriptolarına yönelik ‘ankesörlü telefon’ soruşturması derinleştiriliyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Adem Yavuz Arslan
Adem Yavuz Arslan

Soruşturmada son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen A.C. itirafçı olmak istediğini soruşturma birimleriyle paylaştı. Adli kontrolle serbest kalan A.C.’nin FETÖ firarisi eski Bugün TV’nin Ankara Temsilciliğini yapan Adem Yavuz Arslan’ın akrabası olduğu ortaya çıktı. A.C.’nin bir diğer yakını ise Nijerya, Rusya, Hindistan gibi yurt dışı ülkelerde örgütün okullarında öğretmenlik yapan firari Tayyar A. olduğu belirlendi.

MAHREM İMAMDAN DARBE İMASI

  • 2018 yılında açığa alınan ve 2019 Kasım ayında TSK’dan ihraç edilen A.C. verdiği ifadede şu bilgileri verdi: “2014 yılında kurs için Kocaeli’ne geldim. Burada benden ‘Faruk’ kod isimli mahrem imam sorumlu oldu bana, ‘Gemideki komutanların nasıl. Baş çarkçın nasıl’ şeklinde sorular sordu. ‘Faruk’ kod isimli mahrem imamla ara ara buluştuk. Daha sonra ‘İbrahim’ kod isimli mahrem imam ikimizden sorumlu oldu. Bu şahıs bana, 2015 yılı içerisinde, ‘Ne olacak bu ülkenin hali, bu ülkeyi paklasa paklasa darbe paklar’ dedi.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı’na hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada "Darbeci Hafter’in saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gereken tepkiyi göstermemiştir. Bu zirvenin ancak bugün düzenleniyor olması elbette düşündürücüdür. Meşru Libya hükümetiyle iki mutabakat muhtırasıyla işbirliğimizi perçinledik. Türkiye Libya’da barışın anahtarı olmuştur. Libya’da sükunet sayın Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısıyla sağlanmıştır. Ülkemiz Libya’nın geleceğine sahip çıkmıştır" dedi.
FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var
Gündem

FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün sözde imamının, cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda örgüt üyesinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü. Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim. Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin. Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun" şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı.
Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı
Gündem

Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11 ülke liderinin katılımıyla Libya Zirvesi başladı. Zirvede taraflar, kalıcı çözüm için formül bulmaya çalışacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü.

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