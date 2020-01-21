Arslan’ın akrabası ankesörden çıktı

Soruşturmada son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen A.C. itirafçı olmak istediğini soruşturma birimleriyle paylaştı. Adli kontrolle serbest kalan A.C.’nin FETÖ firarisi eski Bugün TV’nin Ankara Temsilciliğini yapan Adem Yavuz Arslan’ın akrabası olduğu ortaya çıktı. A.C.’nin bir diğer yakını ise Nijerya, Rusya, Hindistan gibi yurt dışı ülkelerde örgütün okullarında öğretmenlik yapan firari Tayyar A. olduğu belirlendi.
MAHREM İMAMDAN DARBE İMASI
- 2018 yılında açığa alınan ve 2019 Kasım ayında TSK’dan ihraç edilen A.C. verdiği ifadede şu bilgileri verdi: “2014 yılında kurs için Kocaeli’ne geldim. Burada benden ‘Faruk’ kod isimli mahrem imam sorumlu oldu bana, ‘Gemideki komutanların nasıl. Baş çarkçın nasıl’ şeklinde sorular sordu. ‘Faruk’ kod isimli mahrem imamla ara ara buluştuk. Daha sonra ‘İbrahim’ kod isimli mahrem imam ikimizden sorumlu oldu. Bu şahıs bana, 2015 yılı içerisinde, ‘Ne olacak bu ülkenin hali, bu ülkeyi paklasa paklasa darbe paklar’ dedi.”