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POLİTİKA

HDP’li Katırcıoğlu’ndan pişkin savunma: ‘Zafer işareti’ annelere değildi

HDP’li Erol Katırcıoğlu, terör örgütü PKK’nın kaçırdığı çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan ailelere yaptığı zafer işaretini savundu. Katırcıoğlu, “İktidarın doğrudan HDP’yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi” diyerek annelere yönelik bir harekette bulunmadığını öne sürdü.

Haber Merkezi Diğer
HDP’li Erol Katırcıoğlu
HDP’li Erol Katırcıoğlu

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin oturma eylemi sürerken, 21 Ocak’ta HDP’li isimler Diyarbakır İl Başkanlığı önünde büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin “Evladımız nerede?” sorusuna yanıt vermeyen HDP’li Erol Katırcıoğlu, ailelere dönerek zafer işareti yapmıştı. Ailelerin tepki göstermesiyle il binası önünde gergin anlar yaşanmıştı.

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“İşaretim annelere değildi” savunması

Yazılı açıklama yapan Katırcıoğlu, yaptığı işaretin annelere yönelik olmadığını savunarak, “Benim yaptığım işaret annelere değil, iktidarın doğrudan HDP’ye yönelik, HDP’yi suçluymuş gibi göstermeye yönelik bu politikasına karşı bir itiraz işaretiydi” dedi.

  • Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayın ardından HDP'li Katırcıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

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