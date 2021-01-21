Evlat nöbetindeki ailelerden kaçan HDP'li Katırcıoğlu 'zafer işareti' yapıp kışkırttı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 507'nci gününde de sürüyor.
Yaz kış demeden nöbetlerini sürdüren aileler, bugün bir kez daha HDP'liler tarafından kışkırtıldı.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programdan ayrılışı esnasında ailelerin "Evladımız nerede?" sorusunu yönelttiği HDP'li Erol Katırcıoğlu, soruyu yanıtsız bırakıp kalabalığa doğru 'zafer işareti' yaptı.
Bu hareketin ardından gergin anlar yaşandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li isimler araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.
16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş, gerginlik esnasında fenalaştı. Bagdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.