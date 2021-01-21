Gündem Evlat nöbetindeki ailelerden kaçan HDPli Katırcıoğlu zafer işareti yapıp kışkırttı
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ailelerden kaçan HDP'li Katırcıoğlu 'zafer işareti' yapıp kışkırttı

HDP'li isimler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde 507 gündür nöbetlerini sürdüren ailelere yönelik kışkırtmalarını sürdürüyor. Binadan ayrılışı esnasında ailelerin "Evladımız nerede?" sorusunu yanıtsız bırakan HDP'li Katırcıoğlu, 'zafer işareti' yapıp gerginliğe neden oldu.

Haber Merkezi DHA
HDP'li Katırcıoğlu, kalabalığa doğru zafer işareti yapmasıyla gerginlik çıktı.
HDP'li Katırcıoğlu, kalabalığa doğru zafer işareti yapmasıyla gerginlik çıktı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 507'nci gününde de sürüyor.

Yaz kış demeden nöbetlerini sürdüren aileler, bugün bir kez daha HDP'liler tarafından kışkırtıldı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programdan ayrılışı esnasında ailelerin "Evladımız nerede?" sorusunu yönelttiği HDP'li Erol Katırcıoğlu, soruyu yanıtsız bırakıp kalabalığa doğru 'zafer işareti' yaptı.


Bu hareketin ardından gergin anlar yaşandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında, HDP'li isimler araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş, gerginlik esnasında fenalaştı. Bagdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.

HDP/PKK'dan bir skandal daha: Şırnak'ta evlat nöbeti tutan annelerin eylemine engel olmaya çalıştılar
OYNAT 01:49
HDP/PKK'dan bir skandal daha: Şırnak'ta evlat nöbeti tutan annelerin eylemine engel olmaya çalıştılar
Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklaması, partililer tarafından ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalınarak, slogan atılarak, tencerelere vurulup gürültü çıkararak engellenmeye çalışıldı. Engellemelere rağmen kadınlar, HDP il binası önünde basın açıklamasını yaptı.

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