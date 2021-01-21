Evlat nöbetindeki ailelerden kaçan HDP'li Katırcıoğlu 'zafer işareti' yapıp kışkırttı HDP'li isimler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde 507 gündür nöbetlerini sürdüren ailelere yönelik kışkırtmalarını sürdürüyor. Binadan ayrılışı esnasında ailelerin "Evladımız nerede?" sorusunu yanıtsız bırakan HDP'li Katırcıoğlu, 'zafer işareti' yapıp gerginliğe neden oldu.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 11:39 Son Güncelleme: 21 Ocak 2021, 12:02 DHA