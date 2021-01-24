Gündem Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı Öcalanın posterini asmışlar
POLİTİKA

Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da HDP’nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılı olduğu görüntüleri yayınlayan Soylu mesajında, "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı. Ayrıca, görüntülerin ortaya çıkmasını ilçe binasına düzenlenen operasyonda, elektriğin de 4 yıldık kaçak olarak kullanıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP binasındaki Öcalan posterleri böyle görüntülendi.
HDP binasındaki Öcalan posterleri böyle görüntülendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki operasyona ilişkin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu görüntüleri paylaştı. Soylu paylaşımına ilişkin "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "'Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!''

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Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı​
Kahramanmaraş'ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in (33), PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Operasyon düzenlendi

Görüntülerin ortaya çıkmasını ilçe binasına dün gece operasyon düzenlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası ilçe binasında yapılan aramalarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, bin adet afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

Elektrik de kaçak kullanılıyormuş

Soruşturma kapsamında HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade verdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yapılan incelmelerde elektriğin de kaçak olarak kullanıldığı belirlendi.

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