Gündem HDPli Çepniden ittifak ortaklarına uyarı HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez
POLİTİKA

HDP'li Çepni'den ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez

HDP'li Murat Çepni, katıldığı canlı yayında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendileriyle ittifak yaptıklarını kamuoyuna açıklayamayan ortaklarına uyarıda bulunan Çepni, "HDP ile yan yana gelmek istemeyen, bizimle ortak söz söylemekten kaçınan aklın bu ülkeye demokrasi getirme şansı yoktur. Muhalefeti uyarıyoruz, kimse HDP'nin oyları üzerinden iktidar kuramaz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Murat Çepniden ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanların ülkeye demokrasi getirme şansı yoktur
HDP'li Murat Çepni

HDP vekili Murat Çepni, Artı TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ittifak çalışmalarını değerlendirdi.

CHP ve İYİ Parti ile 2019 yerel seçimlerinde kurdukları ittifakın geleceğine ilişkin konuşan Çepni, muhalefet temsilcilerine 'uyarıda' bulunarak "HDP'ye yaklaşımınız yanlış" ifadelerini kullandı.

"HDP İLE YAN YANA GELDİĞİNİ SÖYLEMEKTEN KAÇINANLAR ÜLKEYE DEMOKRASİ GETİREMEZ"

Partilerinin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Çepni, "6-7 milyon oydan bahsediyoruz. Bunu yok sayan, bununla yan yana gelmek istemeyen, bizimle söz söylemekten kaçınan aklın bu ülkeye demokrasiyi getirme şansı yoktur." dedi.

"MUHALEFETİN TUTUMU YANLIŞ"

Sözlerinin devamında "Muhalefetteki arkadaşlarımızı uyarıyoruz." diyen Çepni, "HDP’nin oyları üzerinden kimseye iktidar kuramaz. 'HDP bize oy versin ama biz HDP ile yan yana gelmeyelim'... Bu yaklaşım yanlış. HDP açısından onur kırıcı bir tutum olduğu için söylemiyorum bunu." şeklinde konuştu.

HDP'li Çepni'den ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez
OYNAT 00:58
HDP'li Çepni'den ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez
HDP'li Murat Çepni, katıldığı canlı yayında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendileriyle ittifak yaptıklarını kamuoyuna açıklayamayan ortaklarına uyarıda bulunan Çepni, 'HDP ile yan yana gelmek istemeyen, bizimle ortak söz söylemekten kaçınan aklın bu ülkeye demokrasi getirme şansı yoktur. Muhalefeti uyarıyoruz, kimse HDP'nin oyları üzerinden iktidar kuramaz' dedi.

HDP'li Demirtaş'tan Millet İttifakı'na: HDP’yi ciddiye almayan kaybeder
GÜNDEM
HDP'li Demirtaş'tan Millet İttifakı'na: HDP’yi ciddiye almayan kaybeder

CHP, HDP’nin mesajını aldı
GÜNDEM
CHP, HDP’nin mesajını aldı

HDP Millet İttifakı'na kapıyı kapattı: Kendi yolumuza gideceğiz
GÜNDEM
HDP Millet İttifakı'na kapıyı kapattı: Kendi yolumuza gideceğiz
Abone Ol Google News
Bu ekmek bayatlamıyor

Bu ekmek bayatlamıyor

'Serin yere koyar senelerce yeriz'
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.