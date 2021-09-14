​CHP, HDP’nin mesajını aldı ​

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Millet İttifakı’na çektiği restin ardından ittifak ortakları CHP’den cevap geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Demirtaş’ın hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyledi. CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘tekil konuşma’ tartışmasının ardından Demirtaş bir yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Millet İttifakı’na ‘Bizi sadece seçimlerde hatırlamayın’ çağrısında bulundu. İttifak üyeleri CHP ve İYİ Parti’ye rest çeken Demirtaş, “Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder” dedi.
- Dün yapılan CHP MYK toplantısında da bu konu gündeme geldi. Öztrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada Demirtaş’ın bu sözlerine ilişkin şu cevabı verdi: “Bizim genel başkanımız ve partimiz demokrasi için hak, hukuk ve adalet için Ankara’dan İstanbul’a yürümüştür. Dünyanın en uzun siyasi yürüyüşlerinden birini yapmıştır. Kimin hakkı hukuku yenmişse dün takipçisi olduğumuz gibi bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz. Kimsenin hakkını, hukukunu yedirmeyiz.”