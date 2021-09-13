HDP'li Demirtaş'tan Millet İttifakı'na: HDP’yi ciddiye almayan kaybeder

HDP kanadı, Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti'ye yönelik restlerini sürüyor. Son olarak terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bizi ciddiye alın" çağrısı yaptı.

"HDP'SİZ KAYBEDERSİNİZ"

T24 sitesinde yayımlanan yazısında Demirtaş, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder" dedi.

"PROTOKOL İMZALAYALIM"

Muhalefete açık bir şekilde protokol imzalama teklifinde de bulunan Demirtaş, "Seçim sonrası için muhalefetin güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra kendisinden başka tüm kesimleri yok saymamalı. Gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"PAYANDA OLMAYIZ"

Demirtaş, geçtiğimiz aylarda yine Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız. Muhalefet, HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir" demişti.

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