"HDP’lilerin fezlekesine CHP’nin tavrı ne olacak" sorusuna Öztrak’tan yanıt: Önce dosyayı görmemiz lazım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 kişi hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.
Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP’linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
Öztrak'tan kaçamak cevap
Meclis’e gönderilmesi beklenen fezlekelere, CHP’nin tavrının ne olacağı merak edilirken, bu soru CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a soruldu.
"Önce dosyayı görelim"
Basın toplantısı düzenleyen Öztrak, net bir cevap vermekten kaçınarak “Önce dosyayı görmemiz lazım. Sonra gerekenler konuşulur” dedi.