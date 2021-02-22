Gündem "HDPlilerin fezlekesine CHPnin tavrı ne olacak" sorusuna Öztraktan yanıt Önce dosyayı görmemiz lazım
POLİTİKA

"HDP’lilerin fezlekesine CHP’nin tavrı ne olacak" sorusuna Öztrak’tan yanıt: Önce dosyayı görmemiz lazım

Kobani soruşturması kapsamında HDP’li 9 isim hakkında hazırlanan fezlekeye CHP’nin tavrının ne olacağı sorusuna CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yanıt verdi. Net bir cevap vermeyen Öztrak, "Önce dosya ortaya çıksın sonra gerekenler konuşulur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 kişi hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.

9 HDP’liye Kobani fezlekesi
GÜNDEM
9 HDP’liye Kobani fezlekesi

Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP’linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Öztrak'tan kaçamak cevap

Meclis’e gönderilmesi beklenen fezlekelere, CHP’nin tavrının ne olacağı merak edilirken, bu soru CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a soruldu.

"Önce dosyayı görelim"

Basın toplantısı düzenleyen Öztrak, net bir cevap vermekten kaçınarak “Önce dosyayı görmemiz lazım. Sonra gerekenler konuşulur” dedi.

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