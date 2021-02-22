Millet İttifakı’nda HDP anlaşmazlığı: Dokunulmazlığın kaldırılmasına CHP ‘hayır’ İYİ Parti ‘evet’ diyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 kişi hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlamıştı.

28 suçtan dokunulmazlığın kaldırılması isteniyor

Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 HDP’linin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Meclis'te oylama yapılacak

Meclis’te HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik yapılacak oylama öncesi, Millet İttifakı üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

İYİ Parti destekliyor

Gara’da vatandaşlarımızın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi sonrası İYİ Parti’de "terör kırmızı çizgimiz olmalı ve bunun için evet demeliyiz" görüşü hakim olurken, bu doğrultuda partililerin dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy vermesi bekleniyor.

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CHP karşı çıkıyor

CHP kulislerinde ise HDP ile kurulan temasların zarar görmemesi görüşü hakim. Bu kapsamda Fezlekeler oylanırken, CHP’nin hayır diyeceği belirtiliyor.

Dokunulmazlıkları kaldırılması için fezlekeleri hazırlanan HDP’liler arasında "Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş ve Pervin Buldan" bulunuyor.

GÜNDEM CHP'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

GÜNDEM 9 HDP’liye Kobani fezlekesi

GÜNDEM Beş yıldır HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu PKK reklamını yapmak istemiyormuş