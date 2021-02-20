​9 HDP’liye Kobani fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP’li 9 milletvekili hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırladı. Kobani olayları sırasında yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutulan 9 milletvekilinin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” dahil 28 suçtan dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Garo Paylan

108 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 6-8 Ekim 2014’te ‘Kobani’ bahanesiyle düzenlenen ve 37 kişinin katledildiği terör eylemlerine ilişkin aralarında ‘azmettirici’ konumundaki eski HDP eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK elebaşlarının da bulunduğu 108 sanık hakkında dava açılmıştı. Başsavcılık ayrıca, olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında da fezleke hazırlamak için harekete geçmişti. Bu kapsamda, Kobani davasından 108 sanıkla birlikte şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen HDP’li 9 milletvekili hakkında dün fezleke hazırlandı.

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GÜNDEM HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILSIN

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan Sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanan ve Anayasa’nın 83. maddesi gereğince dokunulmazlıkları kaldırılması istenen o isimler şöyle: HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü.

Hüda Kaya

“AZMETTİRİCİ” KONUMDALAR

Kobani davasının 108 sanığa yöneltilen suçlamalar ile 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istenen suçların da aynı olduğu öğrenildi. 9 milletvekilinin de ‘azmettirici’ konumda olduğu değerlendirilirken, yöneltilen 28 suçlamalardan bazıları şöyle: “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma,

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Adam Öldürme, Adam öldürmeye teşebbüs, Yağma, Alıkoyma, Mala Zarar Verme, Kamu Malına Zarar Verme, Yakarak Kamu Malına Zarar Verme, Silahla Kasten Yaralama, Kamu Görevlisini Silahla Yaralama, İbadethanelere Zarar verme, Düşük Yapmaya Neden Olma, Bayrak Yakma.

Sezai Temelli

Hesap verecekler

HDP’li 9 milletvekili tarafından hazırlanan fezlekeler, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Meclis’e ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu’na gelecek. Yapılacak oylamanın ardından dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP’li milletvekilleri yargı karşısına çıkacak. Milletvekilleri hakkındaki fezlekeler, Ankara Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanıyordu. Ancak Kobani soruşturmasının kapsamlı olması nedeniyle fezlekeler de Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu başsavcıvekili tarafından hazırlandı.