HDP'nin kapatılması iddianamesi Yargıtay'a iade edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.
Gerekçeli karar açıklandı
İddianamenin iadesine ilişkin gerekçeli kararda "İddianamede, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunmaktadır" denildi.
Tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.
Yeniden raportör görevlendirilecek
İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Şahin’in hazırladığı iddianamede HDP’nin, PKK ile birlikte hareket ettiği belirtilerek, “Parti üyelerinin, beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır” denilmişti.