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POLİTİKA

HDP'nin kapatılması iddianamesi Yargıtay'a iade edildi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti. İadeye ilişkin gerekçeli kararda, "Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunmaktadır" denildi.

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HDPnin kapatılması iddianamesi Yargıtaya iade edildi
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Gerekçeli karar açıklandı

İddianamenin iadesine ilişkin gerekçeli kararda "İddianamede, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunmaktadır" denildi.

Tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

Yeniden raportör görevlendirilecek

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Şahin’in hazırladığı iddianamede HDP’nin, PKK ile birlikte hareket ettiği belirtilerek, “Parti üyelerinin, beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır” denilmişti.

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